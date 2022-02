Pep Guardiola ha elogiato Julian Alvarez per i suoi tre gol con il River Plate e lo ha paragonato di recente a uno dei campioni della Premier League.

Guardiola ha elogiato i tre gol di Julian Alvarez per il River (Immagine: Reuters)

Manchester Ho deciso di scommettere molto sullo sviluppo Julian Alvarez E il Più di 27 milioni di dollari per acquistare la tua carta River Plate. Nonostante l’attaccante rimarrà nel club argentino per tutto questo semestre, l’allenatore catalano si prepara già a tenere il passo con lo sviluppo dell’attaccante da 22 anni.

Nella precedente conferenza di Perdita del TottenhamL’allenatore della città ha parlato dell’arrivo ragno Ha elogiato i tre gol segnati pochi giorni fa in rete cura della vittoria milionario per 4-1 nella Coppa di Lega Pro. “Il club opera guardando gli allenatori, i portieri, i terzini, i difensori centrali, i trequartista e gli attaccanti. non si ferma mai. Se pensi che ora abbiamo una rosa stabile e poi cinque giocatori dicono di voler partire, allora dobbiamo essere pronti”, ha espresso in merito alla costante ricerca di nuovi valori da aggiungere alle fila dell’entità inglese.

“Julian ha segnato tre gol nell’ultima partita con il River Plate e penso che il Man City abbia fatto un ottimo affare perché è un giocatore che si muove molto bene e i gol che ha segnato sono stati simili a quelli di Vardy. Penso che prima della prossima stagione lo farà sii con noi al Manchester City e vedremo cosa accadrà. In futuro”.Ha anche espresso l’equiparazione del connazionale Calchin al brillante attaccante del Leicester che nel 2016 è stato fondamentale per l’umile entità inglese per battere la Premier League sferrando un colpo storico in questa difficile competizione.

* Alvarez ha segnato tre gol nella vittoria per 4-1 del River su Patronato

Nelle ultime ore Alvarez è stato oggetto di un parere anche per Sergio Aguero. idolo di Cittadini Ha sottolineato che Guardiola sarà un fattore chiave per la crescita del giovane attaccante: “Imparerà molto perché sarà con giocatori di alto livello. Probabilmente ci vorrà del tempo per adattarsi. Babe è così intelligente in questo. Non è stupido, si è visto quando è in nazionale e gli piace chiedere, è vivo, ha problemi che altri giocatori non hanno. Imparerà molto al Manchester City. Capirà, come è successo a me quando avevo 18 anni, cos’è l’Europa e questo gli farà ottenere un vantaggio in più delle sue capacità, talento e crescita.

Guardiola ha paragonato i movimenti di Alvarez a quelli del campione del Leicester 2016 Vardy (Immagine: Reuters)

Per quanto riguarda l’allenatore dell’Inghilterra, anche durante la sua conferenza stampa Ha fatto riferimento al videoclip circolato nelle scorse ore, che mostrava le complicazioni che ha vissuto durante l’atterraggio dell’aereo Trasferimento del Manchester City dal Portogallo. L’aereo non è stato in grado di atterrare a Manchester a causa dei forti venti creati dalla tempesta Dudley e ha dovuto essere reindirizzato a Liverpool. Le foto scattate da un fan giravano per il mondo.

“Quando ho visto il video, è stato più spaventoso di quanto pensassimo. Era accidentato ma come molte volte. È stato il momento in cui siamo scesi e il motore si è subito avviato e siamo saliti. Nel momento in cui diciamo oh, è successo qualcosa. Avevamo un pilota che ci parlava molto bene, era così tranquillo che abbiamo provato ad atterrare di nuovo a Manchester, cinque minuti dopo siamo atterrati a Liverpool. Il pilota è stato fantastico perché ci siamo preoccupati, ma grazie al modo in cui ha parlato, tutti erano calmi”, ha spiegato Pep sull’evento.

