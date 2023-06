Pep Guardiola parla della sua carriera, delle sue motivazioni e di cosa significa per il Manchester City vincere la Champions League – Intervista | Champions League

Si è parlato molto della pressione a cui è sottoposto il Manchester City per dimostrare il proprio status di potenza mondiale del calcio vincendo la finale di UEFA Champions League. Secondo nel 2021, è stato eliminato dal Real Madrid nelle semifinali della scorsa stagione, ma ha un’altra possibilità per farsi un nome quando affronterà l’Inter a Istanbul.

Tuttavia, l’allenatore Pep Guardiola è desideroso di alleviare la pressione dalla sua squadra. Il 52enne ha vinto la competizione tre volte con il Barcellona (una da giocatore e due da allenatore), ma ha detto a UEFA.com che partecipare regolarmente e con successo è importante tanto quanto vincere.

Man City-Inter: Last minute al momento

circa la fine

Con il nostro club ho imparato che essere sovraeccitati non ci fa bene. Andremo lì per realizzare un sogno, [e] Cercheremo di fare una buona partita e vincere la finale. Sappiamo di aver avuto una possibilità due anni fa. L’anno scorso ci siamo persi per poco. Quest’anno ci saremo di nuovo e cercheremo di fare del nostro meglio.

Lo affronteremo come tutte le partite di Premier League che giochiamo ogni settimana; Faremo in modo che i giocatori si concentrino su ciò che devono fare, niente di più.

Sul suo record in UEFA Champions League

[Como entrenador] Sono stato alle semifinali di Champions League, ho giocato tre finali, vinto due volte e ora andrò alle Final Four. [La competición] Mi ha dato più di quanto potessi immaginare. Se la mia vita fosse finita ora, ne vincerei uno come giocatore nella mia squadra della vita, che amo così tanto, così come ne vincerei due come allenatore nella mia squadra della vita.

Il calcio ti dà e ti porta lontano. La vita è piena di ingiustizie, ma ciò che è ingiusto per me è giusto per l’Atletico Madrid, così come lo è per il Real Madrid ed è giusto anche per il Barcellona. È così che funziona il mondo. Vogliamo sempre di più, e questo è sbagliato. Devi essere ambizioso ma non troppo avido. Questo concorso mi ha regalato momenti molto tristi che mi hanno ferito, che rimarranno sempre nella mia mente, ma mi ha anche regalato momenti molto belli, che rimarranno sempre nella mia mente. Questa è la vita ed è così che funziona lo sport.

Le vittorie di Guardiola in Champions League

Su cosa significa vincere il City

Molti club hanno distrutto progetti e idee perché non sono riusciti a vincere questa competizione, e molti sono diventati grandi club perché sono riusciti a vincerla. Anche se non condivido questa opinione, capisco che tutto ciò che abbiamo fatto in tutti questi anni, che è stato molto e molto buono, avrà senso per il resto se vinceremo questa competizione. Se non lo vinciamo, le cose avranno “meno senso”. Questo è un po’ ingiusto, ma dobbiamo accettarlo. Ecco come stanno le cose.

Dobbiamo anche accettare che se vogliamo fare un passo decisivo da grande club, dobbiamo vincere in Europa. Dobbiamo vincere la Champions League [League]; È qualcosa che non può essere evitato. Ma la cosa più importante è esserci ancora e ancora. Due anni fa eravamo vicini. Due anni dopo, eccoci di nuovo qui. Ci proveremo e la cosa più importante è essere di nuovo qui tra qualche anno. Questo è ciò che definisce un grande club quando, anno dopo anno, raggiungi la Champions League e combatti nelle fasi finali, vincendo il titolo.

sulle sue motivazioni

Non c’è fallimento nello sport. Ammettere il fallimento è come dire che il tuo avversario non vale niente. Se dici di aver fallito, potrebbe essere che i tuoi avversari abbiano giocato bene e abbiano fatto bene? Si tratta di provare. La vita nello sport è provarci. E si tratta di riprovare e tornare indietro. Quando vinci, dovresti festeggiarlo in modo decente e discreto, e quando perdi, puoi piangere un po’ e tornare il giorno dopo. Questo è lo sport. Tu non fallisci. Quando ci provi, non fallisci.

