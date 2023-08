Per 30 euro, due localizzatori Bluetooth integrati nella rete di ricerca di Apple e più economici di AirTag

Per meno del costo dell’Apple AirTag, sono disponibili due localizzatori di ricerca Bluetooth ATUVOS compatibili

L’AirTag è diventato uno degli accessori più venduti di Apple per la sua utilità, in quanto si trova facilmente su un iPhone e non è molto costoso. Tuttavia, questo Confezione da due tracker Bluetooth ATUVOS Inoltre è compatibile con la rete di ricerca di Apple e costa solo 29,74 euro con offerta lampo di Amazon.

ATUVOS Smart Tracker Tag 2 Bundle, Bluetooth Object Finder Compatibile con Apple Search (solo iOS), Localizzatore Tracker per Chiavi, Portafogli, Bagagli, Batteria Sostituibile, Impermeabile, Bianco

Acquista un localizzatore Bluetooth sostitutivo per Apple AirTag al miglior prezzo

Con un prezzo di vendita consigliato di € 38,99, il bundle di due unità del localizzatore Bluetooth ATUVOS è disponibile su Amazon con un’offerta lampo che lo fa scendere a € 29,74, rendendolo Un leggero sconto di circa 10 euro.

ATUVOS Bluetooth Locator è un buon sostituto per AirTag. progettarlo Integra già uno slot per mettere le chiavi o metterle in uno zainoquindi non hai bisogno di una custodia o di un accessorio da cintura per ottenere il massimo, che è un aspetto molto criticato della proposta ufficiale del marchio.

È stato integrato nella rete di ricerca di Apple e da allora l’utente può farlo squillare dal proprio iPhone Altoparlante integrato fino a 100 dB. A seconda del marchio, il Bluetooth Ha una portata fino a 400 piedi (121 metri). È impermeabile (Certificazione IP67), la sua autonomia per più di un anno e il proprietario può facilmente sostituire la batteria a bottone CR2032.

