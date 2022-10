Per 795€ ti regaliamo un computer capace di tutto: valeva quasi 1.000€

Dove puoi ottenerlo? Attraverso il seguente link vi lasciamo qui sotto in PcComponentes. È un affare utile, soprattutto nelle date pre-natalizie. Un bel regalo da conservare quando sarà il momento! Qui puoi verificarlo:

Si trova intorno a modello premontato Ritaglia perfettamente i giochi, con tutti i tipi di luci RGB per attirare l’attenzione e vivere un’esperienza completa. Non manca un solo elemento per essere il top di gamma e accessibile per il prezzo che contiene: cioè all’inizio costa vicino ai mille euro!

Il suo design è anche uno dei maggiori inconvenienti. Ha vetro temperato sia sul lato che sul davanti, che espone letteralmente l’intero interno. Nella parte anteriore troverai le tre ventole a vista, così come gli altri tre interni in cui si trovano. accompagnarsi a vicenda Luci LED RGB regolabili Come preferisci, stili diversi.

Ma senza dubbio, ciò che attira di più l’attenzione di questo team è il processore: un processore Intel Core i5-11400F con il quale non ci sarà alcun compito a resisterti. Accompagnato da 16 GB di RAM, puoi eseguire tutti i tipi di titoli più recenti, trasferire i programmi più pesanti possibili … e tutto Memorizzato su un SSD da 1 TB, più che sufficiente.

Non abbiamo dubbi che uno dei gioielli della corona lo sia NVIDIA GTX 1650, Scheda grafica. Sebbene non appartenga alla nuova generazione e sia un modello con alcuni anni, può comunque darti prestazioni superiori praticamente in qualsiasi attività a cui sei soggetto.

Buona squadra nel complesso che non ci delude in alcun modo. Certo, vinci tu Timbro Topes de Gamatenendo conto del prezzo a cui rimane.

Affare su PCComponentes!

E cioè che il suo prezzo abituale, come vi abbiamo spiegato all’inizio, era originariamente di circa 1.000 euro. Con uno sconto del 20% su questo prezzo, rimane a soli 795,95 €. Una buona opportunità per iniziare nel mondo dei computer o aggiornare il tuo mondo.