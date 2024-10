Per amore o per soldi: il primo giorno in cui hanno preso una decisione, Yuliana e Malina si sono guadagnate l’odio di tutti

Yuliana e Malina in Per amore o per soldi

La notte scese sulla casa Per amore o per soldiE la decisione Yuliana E Malena Si diffuse nell’ambiente come una brezza gelida che cambiò il corso della partita. La coppia ha scelto la strada del denaro, che è una strada solitaria, anche se illuminata dalla promessa 10 milioni di pesosE isolarli subito. In un programma in cui l’amore e le emozioni si intrecciano come fili invisibili, hanno scelto il materialismo, andando contro le aspettative del resto dei concorrenti.

Come ha spiegato il suo autista, Alessandro Fantino: “C’è un po’ di casualità nel gioco, ma prevede anche un po’ di guardare negli occhi la persona accanto a te o la persona di fronte a te. Hai due carte davanti a te, Se lo consegni ha un simbolo di denaro o amorePertanto, ogni coppia deve decidere cosa scegliere: la strada dell’amore o quella del denaro, poiché non è possibile raggiungerle entrambe.

“Se apri 10 cuori su 10 coppie, aggiungi automaticamente 1 milione di pesos al tuo premio di 50 milioni di pesos ciascuno. Ma fai attenzione Se ci sono 9 innamorati e una coppia ambiziosa mettete il simbolo del peso, Ai nove amanti non resta nulla e l’ambiziosa coppia aggiunge 10 milioni di dollari. Se c’è una coppia ambiziosa, entrambi i coniugi vinceranno 5 milioni di dollari da aggiungere al loro premio. Ma se compaiono 3 o più persone ambiziose con il segno del denaro, quelli amorevoli non riceveranno alcun tipo di multa e quelli che mettono il segno del peso inizieranno con 2 milioni di dollari come acconto”, ha sottolineato il conduttore della dinamica, che nel suo la prima applicazione ha già generato un problema difficile da superare.

Yuliana e Malina sono apparse in casa con una storia d’amore speciale



Fin dall’inizio, Juliana è stata chiara: la sua strategia era inseguire i soldi. Mentre altre coppie, guidate dall’illusione o dal desiderio, seguivano la via dell’amore, il pozzo del denaro veniva immaginato come il vero obiettivo. “All’inizio ho detto ‘Andiamo a prendere i soldi‘. Immaginavo che la maggioranza avrebbe fatto così (scegliere l’amore), allora ho detto: “Andiamo per i soldi”», ha commentato con un tono che oscillava tra la sicurezza di chi sa quello che vuole e l’incertezza di qualcuno. Chi ha paura di sfidare le regole delle scritture collettive. Accanto alla sua ragazza MalenaSi dimostra una giocatrice rischiosa, sapendo che la sua decisione determinerà il destino della coppia.

Immediata la reazione del resto dei concorrenti. GastoneFu il primo ad alzare la voce con sguardo deciso. Con il suo compagno SolangeAveva scelto l’amore, ma le sue parole ora contenevano un velato avvertimento. “Dovevamo rompere il ghiaccio e tutti abbiamo pensato: andiamo per amore… Se dobbiamo giocare in questo modo, giocheremo in questo modo”, ha detto, lasciando nell’aria la promessa che avremmo gioca in questo modo. Correrà anche dei rischi se le dinamiche del gioco cambiano. Gli equilibri di potere nella casa iniziarono a vacillare e le fragili alleanze cominciarono a sgretolarsi.

Video di presentazione – Per amore e denaro – Yuliana e Malina

Juliana si fermò, in un momento di riflessione, per considerare la sua portata di movimento. ““Adoro il fatto che abbiamo vinto la medaglia d’argento.”Ha ammesso con una scintilla negli occhi, ma ha subito aggiunto con una punta di preoccupazione:Sento che abbiamo giocato duro fin dall’inizio e questo potrebbe giocare contro di noi.. Non importa che tutti ci odiano dal primo momento“Era il riconoscimento che, nonostante avessero ottenuto una vittoria anticipata, il prezzo poteva essere troppo alto. L’isolamento emotivo in una casa dove andare d’accordo era tutto minacciava di affondarli più velocemente di quanto il denaro potesse salvarli.

La risposta del gruppo si è presto manifestata nel modo più sommesso ma evidente di tutti: voti negativi. Yuliana e Malina sono diventate l’obiettivo del voto di maggioranza nel consiglio, È un gesto di rifiuto collettivo che ha rivelato un malcontento diffuso. Ciò che era iniziato come una strategia calcolata ora sembra più un segnale di avvertimento. Le tensioni aumentano e i confini tra le coppie sono definiti non solo dall’affetto, ma dal pragmatismo di coloro, come Yuliana e Malina, che vedono l’amore come una distrazione dal vero obiettivo del gioco.