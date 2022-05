Per Bitcoin Pizza Day, offriranno una frazione della criptovaluta agli acquirenti di pizza

Nello strano mondo delle criptovaluteE Questa domenica, 22 maggio, ci sarà il Bitcoin Pizza Day, una celebrazione globale della criptovaluta, che commemora il primo acquisto di bitcoin al mondo, in cui sono state pagate due pizze per 10.000 bitcoin.

La Colombia non mancherà alla celebrazione e i vincitori saranno i cittadini, affermano i curiosi promotori della celebrazione indicando il primo acquisto. Buda.com e Rappi hanno unito le forze e regaleranno una frazione della criptovaluta ai primi 3.000 utenti che acquisteranno la pizza domenica 22 maggio.

La parte della moneta, ovvero i penny, potrebbe non sembrare molto, ma non con bitcoin. Il suo prezzo era a livelli storici che molti non avrebbero potuto immaginare quando è stata creata la valuta digitale (nel 2009). Allora, poiché era una cosa immateriale, il giorno in cui poteva essere usata come mezzo di pagamento sembrava lontano.

Tuttavia, quel giorno venne. Studente di 19 anni, nel 2010, è diventato famoso. Un fatto intrigante che circonda questa storia ora è che mentre in quell’occasione il giovane pagava l’equivalente di $ 36 per due pizze, al momento il suo pagamento in bitcoin sorprenderà più di una.

In altre parole, se l’acquisto è stato effettuato in questo momento, significa che hai pagato $ 300 milioni per le stesse due pizze. La criptovaluta ha avuto un prezzo massimo storico di $ 66.000. Nei giorni scorsi, dopo la recessione, sono stati fatti circolare fino a 30mila dollari per una moneta.

La cosa principale è che la decisione dello studente in quel momento era di grande importanza nel mondo della crittografia.

Come si partecipa?

Per partecipare a questa celebrazione, in cui una piccola parte di Bitcoin verrà consegnata ai primi fortunati, Volevo comprare la pizza tramite Rappi Cartello che appaiono sulla piattaforma Collegamento.

La campagna multipiattaforma (Rappi e Buda.com) sarà disponibile contemporaneamente in Colombia, Cile e Perù.

I selezionati da Rappi saranno contattati da lunedì 23 maggio.

Ricorda che Buda.com è una piattaforma di trading di criptovalute e Rappi è una piattaforma app Mediazione tra diverse tipologie di utenti. Il Bitcoin Pizza Day viene celebrato in diverse parti del mondocon la partecipazione di molte pizzerie che stringono alleanze con le piattaforme scambi Per ricordare la storia.

Attualmente, Si stima che ci siano circa 200 milioni di persone nel mondo che commerciano in criptovalute Bitcoin. Ci sono già molti paesi in cui questa valuta ha iniziato ad essere accettata per le transazioni.

El Salvador è stato il primo paese al mondo ad autorizzare la corsa legale di criptovalute.

Tra i milionari ci sono alcune differenze. Bill Gates critica anche le risorse crittograficheElon Musk ha annunciato al mondo qualche tempo fa (nel 2021) che la sua azienda, Tesla, avrebbe condotto transazioni con gli acquirenti di determinati prodotti, con determinati tipi di valute digitali.