Per il quarto fine settimana consecutivo, Black Panther: Wakanda Forever sta dominando il botteghino

Black Panther: Wakanda Forever ha dominato il botteghino nordamericano per la quarta volta consecutiva, mentre Violent Night ha aperto a $ 13,3 milioni, secondo le stime del settore pubblicate domenica.

Tuttavia, ha influito sulla decisione di Netflix di non mostrare “Glass Onion: A Knives Out Mystery” e lasciarlo in streaming. Lo scorso fine settimana, quel film è uscito in 600 sale e, sebbene sia ben al di sotto delle solite 4.000 sale per i grandi spettacoli, secondo quanto riferito ha incassato un rispettabile $ 15 milioni.

“Wakanda Forever” della Walt Disney Co. ha superato il botteghino per quattro fine settimana. A livello globale, ha incassato 733 milioni di dollari, di cui 339 milioni a livello internazionale.

“Violent Night”, la commedia horror a tema natalizio, ha avuto la sua unica uscita questo fine settimana e la sua produzione è costata quasi 20 milioni di dollari.

“Strange World” della Disney è arrivato al terzo posto, incassando 4,9 milioni di dollari nella sua seconda settimana nelle sale.

I 10 film di maggior incasso tra venerdì e domenica nelle sale negli Stati Uniti e in Canada, secondo Comscore. I numeri definitivi risalgono a lunedì.

1. “Wakanda Forever – $ 17,6 milioni.”

2. “Notte violenta” – $ 13,3 milioni

3. “Strange World” – $ 4,9 milioni.

4. “Il menu: $ 3,6 milioni”.

5. “Lealtà: 2,8 milioni di dollari”.

6. “Ho sentito le campane – $ 1,8 milioni.”

7. “Black Adam – $ 1,7 milioni.”

8. “The Fabelmans – $ 1,3 milioni.”

9. “Bones and All” – $ 1,2 milioni.

10. “Biglietto per il paradiso – $ 850.000”.