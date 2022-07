Per la classe media americana, l’inflazione pone scelte impossibili

Bloomberg – Gli americani della classe media devono affrontare scelte difficili tra i beni di prima necessità, mentre i loro aumenti salariali sono riusciti a tenere il passo con l’inflazione.

Anche per i più fortunati di noi diventa sempre più difficile soddisfare le loro esigenze. C’è l’esempio di Zoilayne Velázquez. Questa mamma single di Westfield, nel Massachusetts, guadagna attualmente $ 28 l’ora con il suo lavoro nel settore sanitario.

Ciò rappresenta un aumento del 12% rispetto ai primi mesi dell’epidemia. però, Dice che il suo conto della spesa è raddoppiato nell’ultimo anno e che le spese del campo estivo dei suoi due figli più piccoli sono quadruplicate.

La 29enne ha iniziato a tagliare i costi rinunciando al suo caffè quotidiano da Dunkin’ Donuts e riducendo i pranzi al ristorante. Quindi ha scartato il cavo e ha optato per un sistema di sicurezza domestica più economico per risparmiare circa $ 500 al mese.. A volte deve fare più turni di lavoro, il che le lascia meno tempo da trascorrere con i suoi figli.

Sono decisioni come questa che fanno sentire alla maggior parte degli americani che l’intero dibattito sull’arrivo o meno di una recessione è inutile.. L’economia non sta lavorando a loro favore al momento.

nel mese di giugnoI prezzi dei generi alimentari nei supermercati sono aumentati di oltre il 12% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il più grande progresso in una generazione.. Nello stesso periodo, i prezzi della benzina sono aumentati di oltre il 40% (il ritmo più veloce in più di quattro decenni) e gli affitti hanno accelerato al ritmo più veloce dal 1986 in un solo mese, secondo i dati del governo.

“Sono un ottimista, ma a volte mi aspetto il peggio”, ha detto Velasquez al telefono. “Sento che anche se guadagno di più, a volte non è abbastanza”.

Costi più elevati esacerbano anche la disuguaglianza, con coloro che guadagnano meno o svolgono lavori precari che devono affrontare il peso maggiore. Ispanici e neri sperimentano una “maggiore inflazione” rispetto alle loro controparti bianche perché spendono più del loro reddito per cose di base (come trasporti e alloggi), ed è quello che ha il prezzo più alto.Secondo un post sul blog di giugno della Federal Reserve di New York. E mentre la maggior parte delle famiglie ha aumentato i propri risparmi grazie alle agevolazioni fiscali durante la pandemia, il quinto più povero degli americani ha visto un forte calo.

basso risparmioAudit di depositi e depositi in valute più povere negli Stati Uniti: 20% inferiore, 20-40%, 40-60%, 60-80%, 80-99%, 1% superiore

I dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) pubblicati mercoledì mostrano che la pressione inflazionistica persisterà per tutto l’anno e sarà difficile per la Federal Reserve raffreddarsi.

“Per gli americani a basso e medio reddito, la vita sta diventando sempre più difficile”, ha affermato Jane Ludwig, fondatrice del Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity, un gruppo di ricerca economica. Negli ultimi mesi è “significativamente peggiorato e al di sopra delle aspettative”.

Il gruppo ha scoperto che l’inflazione effettiva per gli americani che guadagnano una media di $ 52.000 all’anno è in realtà del 40% superiore a quanto riflettano i dati del governo.Poiché queste famiglie spendono una parte maggiore del loro reddito in prodotti di base, che hanno visto i maggiori aumenti dei prezzi.

Un terzo degli americani ha affermato che è stato alquanto o molto difficile pagare le normali spese domestiche a maggio, secondo un recente sondaggio sulle famiglie condotto dall’US Census Bureau. Quel numero è vicino al picco del 2020, durante la peggiore pandemia di Covid-19.

Anche con il tasso di disoccupazione vicino al livello più basso da mezzo secolo, Il cosiddetto indice di miseria, una combinazione di inflazione e disoccupazione, ha raggiunto livelli visti per l’ultima volta durante il peggio della recessione pandemica del 2008 e della crisi finanziaria.

Effetto inflazioneI salari stanno aumentando… a meno che non si tenga conto dell’aumento dei costi in bianco: retribuzione oraria media negli Stati Uniti, corretta per l’inflazione. Blu: retribuzione oraria media

Negli ultimi dieci anni, Byron Bailey, 37 anni, ha sostenuto comodamente sua moglie e quattro figli a Los Angeles con lo stipendio di elettricista del sindacato.. Guadagna $ 55 l’ora, che è il 70% in più rispetto alla paga oraria media negli Stati Uniti. Sua moglie ora sta progettando di trovare un lavoro in modo che possano permettersi ciò che normalmente possono con un reddito..

“Se vogliamo essere in grado di vivere più comodamente, avremo bisogno di un secondo reddito”, ha detto Bailey.. Anche suo padre lavorava in un sindacato e la madre di Billy poteva restare a casa. “Ora è quasi impossibile con un unico reddito”, ha detto.

Ora che è estate nell’emisfero settentrionale, possono risparmiare gas perché non devono portare i loro figli a scuola cinque giorni alla settimana.. La famiglia spendeva 170 dollari a settimana per il gas, il doppio di quanto pagato l’anno scorso.

Bailey dice che non è preoccupata di rimanere a galla, per ora. però, C’è la possibilità che colpirai la tua gilda alla fine del mese. Se smette di raccogliere, ha detto, “saremo una di quelle famiglie che devono prendere quelle decisioni difficili, ed è sempre spaventoso a pensarci”.

Per Velasquez, un operatore sanitario, il campo estivo dei suoi figli (che costa $ 400 a settimana) non è previsto quest’anno. Ora fa affidamento sulla famiglia per prendersi cura dei bambini, ruotando il più vicino possibile a casa per risparmiare sui costi del carburante..

“Mettere benzina nella mia macchina ogni due giorni è doloroso”, ha detto. “È sciocco.”