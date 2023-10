Per la prima volta, navi delle marine di India, Spagna, Francia e Italia sono state impegnate in esercitazioni per rafforzare la sicurezza marittima nelle acque dell’Africa occidentale.

Dopo il rilascio delle dichiarazioni ufficiali da entrambe le parti, Una nave militare indiana e tre paesi dell’Unione Europea hanno unito le forze nel Golfo di Guinea, al largo della costa centro-occidentale dell’Africa, nel tentativo di rafforzare la cooperazione e la sicurezza nella regione..

Il dispiegamento, avvenuto il 24 ottobre, ha fatto seguito a una conferenza tenutasi nelle settimane precedenti in cui le due parti hanno avuto un dialogo sulla sicurezza marittima. Va inoltre aggiunto che questa è la prima volta che India e Unione Europea conducono un’esercitazione navale congiunta. In questo quadro ha partecipato la Marina indiana INS SumedaPattugliatore d’altura, ad esso si affiancano tre navi degli stati membri dell’Unione Europea: la Marina Militare Italiana STI FoscariUna nave della Marina nazionale francese FS Ventos e una nave militare spagnola Torsione.

Per quanto riguarda le attività svolte, le quattro navi hanno effettuato una serie di manovre tattiche tra cui esercitazioni di abbordaggio in acque internazionali al largo delle coste del Ghana, addestramento aereo e scambi con la nave francese Ventos e gli elicotteri della Marina indiana imbarcati a Sumeda. Equipaggio tra le navi.

A loro volta, nell’ambito delle attività conclusive, le due parti hanno proseguito una sessione di condivisione delle conoscenze ad Accra (Ghana), che ha attinto all’esperienza congiunta in mare per migliorare le conoscenze operative. In questo senso, il rapporto indiano spiega che la presenza del Ghana ha contribuito a rafforzare le relazioni tra il Ghana e l’India e i rappresentanti dell’Unione Europea.

Oltre a ciò, questo tipo di azioni dell’UE mirano a migliorare la cooperazione e le relazioni con gli stati costieri del Golfo d’Africa, garantendo la sicurezza marittima in quella regione, che è spesso conosciuta come uno dei luoghi più pericolosi. Perché nel mondo ci sono attività di furto e contrabbando. Resta inteso che la mossa mira a dimostrare la presenza dell’Europa nella produzione di petrolio e nella grande attività commerciale e nella produzione di oltre 5,3 milioni di barili al giorno.

