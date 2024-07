Per la prima volta Poncho Diseño ha visto modelli dallo spazio

Venerdì 19 luglio 2024



I nomi dei designer protagonisti del Padiglione Poncho Diseño al 53° Festival Nazionale e Internazionale del Poncho sono stati annunciati questo giovedì, dopo essere stati sottoposti ad un rigoroso processo di valutazione da parte di giurie composte dall’architetto e artista visivo Martín Bormann (Catamarca), dall’artista tessile ed educatrice Carolina Paradilla (Catamarca) e la designer industriale Paola Pena Márquez (La Rioja).

È la prima volta che il Poncho Festival assegna premi di design e per l’occasione i finalisti erano: Prodotto creativo, Miglior piattaforma e Prodotto più innovativo. Inoltre, una menzione speciale viene riservata a un prodotto con un impatto sociale sostenibile.

Il Premio Produttore Creativo è stato assegnato a María Jimena Veldoza della provincia di Tucumán, che si è distinta per la diversità dei prodotti nell’abbigliamento e negli accessori, l’originalità e l’innovazione nel processo creativo. “Ho vinto il Creative Producer Award e la verità è che sono molto felice”, ha condiviso le sue impressioni un’emozionata Ximena “È stata una gioia per il cuore, mi hanno fatto sentire come se fossi sempre partecipe”. , Ximena ha detto: “La mia roba è diversa, ha tanti colori, esce dall’ordinario. Cerco di produrre cose che abbiano un’anima e siano distintive. Ha confermato anche di avere grandi aspettative per un ritorno nelle prossime edizioni.

Nella categoria Miglior Padiglione, il premio è andato a Micaela Ibarra con il suo progetto Trama, nato a Onquilo, nella provincia di Córdoba, che si distingue per la distribuzione dello spazio, l’illuminazione, la presentazione del prodotto e l’identità del marchio. Micaela, che si dedica alla produzione di abbigliamento tessile con stampa botanica, ha condiviso i suoi sentimenti, dicendo: “Non ho mai ricevuto un premio in nessuna mostra prima, e questa è una grande motivazione, perché attribuisco molto valore all’outfit”. Porto tutto questo a me stesso.” Da Cordoba, ha pensato per diversi mesi a come sarebbe stato, e mi sono persino ispirata a un’opera d’arte astratta che ho realizzato per poterla portare in modo che lo spazio generi un’altra esperienza, in modo che la persona che entra qui abbia quei cinque secondi di esperienza che ‘si adattano e se ne vanno con qualcosa di bello, visivamente, indipendentemente dal fatto che “Mi comprano o no, hanno una bella esperienza”.

Il Premio Prodotto Innovativo è andato a Maria Laura Barrionuevo di Catamarca, designer di Adolfina Viti, che si è distinta per la sua prospettiva innovativa sul sistema di produzione e sull’uso di materiali dirompenti. Laura ha espresso la sua felicità per questo onore, condividendo la sua esperienza, dicendo: “Questo premio è un riconoscimento importante per me, poiché mi dà l’energia per continuare a lavorare e sviluppare la mia professione”.

La nativa di Catamarca e partecipante regolare a Poncho Diseño ha sottolineato l’importanza del feedback del pubblico per la sua crescita personale e professionale e ha affermato che questo premio rappresenta una pietra miliare nella sua carriera e un incentivo per continuare a innovare nel mondo del design.

Infine, è stato menzionato il prodotto sostenibile a impatto sociale di Gabriela Guiribet di Mendoza, con il suo marchio Haz & ENVÉS Diseños Naturales, che si è distinto nel processo di produzione utilizzando coloranti naturali e miglioramento dei tessuti nella produzione di indumenti. .