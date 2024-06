Per meno di 50€ puoi ricaricare contemporaneamente il tuo iPhone, Apple Watch e AirPods con questo accessorio Belkin

Una soluzione elegante per caricare tre dispositivi mobili Apple contemporaneamente

Se hai un iPhone, un Apple Watch e degli AirPods, saprai quanto sia fastidioso caricarli quasi ogni giorno e il disordine di cavi e adattatori che ciò comporta. Fortunatamente ci sono stazioni di ricarica come Carica potenziata Belkinche è di nuovo in vendita su Amazon al suo prezzo più basso di sempre di € 49,99.

Caricabatterie wireless 3 in 1 Belkin *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Acquista il caricabatterie wireless 3 in 1 Belkin per iPhone, Apple Watch e AirPods ai migliori prezzi

Per un prezzo al dettaglio consigliato di € 119,99 presso i rivenditori autorizzati, puoi acquistare la stazione di ricarica wireless Qi 3 in 1 Belkin per iPhone, Apple Watch e AirPods su Sconto del 58%. Il che lo riduce al suo prezzo più basso storico di 49,99 euro. Rappresenta un risparmio di circa 70 euro.

La stazione di ricarica wireless Belkin Boost Charge in questa offerta, a parte l’enorme sconto, ha un design molto elegante che può essere acquistato in bianco e nero. È progettato per funzionare con i dispositivi Apple e può farlo Ricaricane tre contemporaneamente: iPhone, Apple Watch e AirPods.





Funziona con tutti i dispositivi Apple che lo supportano Tecnica ChiMa ci sono due eccezioni: iPhone 12 mini e Apple Watch Ultra. Ricarica iPhone con una potenza massima di 7,5W e Apple Watch e AirPods con una potenza massima di 5W.

Non è necessario rimuovere le coperture purché siano di plastica– Leggero e non supera i 3 mm di spessore. Questo accessorio è perfetto da posizionare sul comodino o sulla scrivania.

Potrebbe interessarti

Caricatore magnetico wireless Boraino 3 in 1 *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Caricabatterie LISEN MagSafe per iPhone, Apple Watch e AirPods. *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Caricabatterie wireless Anker Mago 3 in 1 per iPhone *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Puoi essere informato e informato in ogni momento su tutte le novità del mondo Apple e sulle offerte di Applesfera Selección nei nostri profili. Twitter E Facebook E sul nostro canale cavo .

Alcuni collegamenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero fornire vantaggi ad Applesfera.

le immagini | Apple e Applesfera

Ad Abelsvira | La luce blu non influisce sul sonno, come ci è stato detto. Se vogliamo dormire bene, questa è la cosa veramente importante (non spegnere l’iPhone)

Scegliendo Applesfera | Quale iPhone acquistare nel 2024: Guida alla scelta dello smartphone Apple