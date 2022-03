Per ordinanza l’Italia ha ridotto di 25 centesimi il prezzo della benzina e del diesel

Il governo italiano ha approvato l’ordinanza venerdì La tassa speciale sul prezzo di un litro di benzina e gasolio sarà ridotta di 25 centesimi di euro. Per mitigare l’aumento dell’energia, come confermato dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Il testo è stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri e ne include altri Un aiuto per 4.400 milioni di euroQuesti carburanti saranno ridotti di 25 centesimi di euro al mese fino al 30 aprile.

“La maggior parte di queste attività non sarà finanziata da fondi pubblici”, ha spiegato Draghi in una conferenza stampa.Tassa una parte dei profitti straordinari dei produttori Grazie all’aumento dei prezzi delle materie prime.

“Lo ridistribuiremo Soldi per imprese e famiglie in gravi difficoltà“Il primo ministro è responsabile della guerra in Ucraina”, ha detto.

Dal 14, secondo i dati settimanali del Ministero del cambiamento ambientale, i prezzi dei carburanti sono aumentati solo di recente.

Un litro di benzina costa 2.184 euro, di cui il 48,6% rappresenta il suo valore commerciale (1.062 euro). Il restante 51,4% sono imposte speciali (7 0,728) e l’IVA è del 22 per cento (3 0,393)..

Il diesel ha un valore di 2.154 euro al litro, di cui il 53,3% proviene da prezzi industriali (1.148 euro) e il 46,7% da tasse speciali (0,617 euro) e IVA (0,388 euro).

Insomma, quasi la metà del prezzo finale del carburante è “preciso”, Le accise sono state aggiunte al fondo di risposta alle emergenze, che non sarebbe stato rimosso in seguitoSono inclusi anche il diluvio di Firenze del 1966 o la guerra d’Etiopia del 1935.

Valido per un mese

Le accise saranno ridotte Valido solo per un mese L’obiettivo è vedere come si muoverà il mercato nelle prossime settimane e superare questo periodo di volatilità: “Valuteremo più avanti”, ha affermato.

Ministro del cambiamento ambientale, Roberto Cingolani, Le società energetiche sono state recentemente colpite senza “ragioni tecniche” per l’aumento dei prezzi Si diceva anche che fosse “una truffa” e una “speculazione”.

Una stima straordinaria della redditività delle società di generazione elettrica sarebbe del 10%.Il leader economico Daniel Franco ha osservato.

Questo ordine amplia anche il numero di famiglie È possibile accedere all’assistenza per il pagamento delle bollette di luce e gasDa 4 a 5,2 milioni di familiari con un reddito inferiore a 12.000 euro l’anno.

Notizie correlate

Anche le aziende potranno pagare le fatture di maggio e giugno a rate, in 24 rate mensili.

Per quanto riguarda il gas, l’Italia importa il 90% dei propri consumi Proviene da oltre il 40% Russia, Singolani ha ritenuto “estremamente urgente” fissare un prezzo massimo “per evitare speculazioni”.