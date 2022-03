Per quanto tempo Chivalry 2 sarà gratuito? Chivalry 2, Epic Games, Epic Games Store, PC, Casa Aberfell

Giochi epici Ogni settimana sta lontano dalle partite, ma sorprendono anche con altri spettacoli perché in questi giorni il titolo è stato confermato Chivalry 2 sarà gratuito per un tempo limitato. In aggiunta a questo spettacolo gratuitoil gioco con 33% di sconto.

Equestre 2 Si tratta principalmente di battaglie medievali che possono essere combattute in modalità multiplayer. Questa offerta è iniziata il 17 marzo 2022confermato dallo stesso conto per Twitter dall’indirizzo. Va inoltre notato che il titolo ha aggiunto di recente un file Un aggiornamento chiamato Casa Aberfellfornito con nuovi personaggi e una mappa con la possibilità di farlo 64 giocatori.

Uno dei giochi gratuiti nel negozio Giochi epici È In una mente sanaTitolo horror psicologico. Questo gioco sarà gratuito fino al 24 marzo.

Quando è stato rilasciato Chivalry 2?

il gioco è È stato presentato in anteprima l’8 giugno 2021 Disponibile per piattaforme PlayStation 4PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S. E il PC (tramite Steam e Negozio di giochi epici).

Per quanto tempo Chivalry 2 sarà gratuito?

Il gioco sarà gratuito fino al 21 marzo 2022 per Epic Games Store.