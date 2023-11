Per rilevare le DLL di Frame Generator e Ray Reconstruction

TechPowerUp ha appena rilasciato l’ultima versione dello strumento GPU-Z, arrivando alla v2.55.0 dello stesso, come sempre disponibile Sul tuo sito web.

Come lo definiscono, è lo strumento popolare che fornisce informazioni, monitoraggio, tracciamento e diagnostica delle schede grafiche agli appassionati di PC, overclocker e ingegneri.

La nuova versione aggiunge il supporto per gli ultimi sviluppi delle schede grafiche, che, anche se non molto spesso, è uno dei suoi compiti principali, non è ancora pronto per GeForce RTX Super e ci lascia curiosi di sapere quali siano le schede RTX 5000 Ada. Sono stati corretti alcuni errori e aggiunte alcune nuove funzioni come il supporto per tutti i file dll che compongono NVIDIA DLSS e un nuovo sensore chiamato NVIDIA Crossbar Clock che possiamo attivare nelle opzioni del programma.

Il miglioramento riguardante il rilevamento della versione DLSS è che ora ci informa di una qualsiasi delle sue tre varianti e quindi possiamo controllare meglio se il nostro gioco preferito sfrutta le ultime versioni, mostrandoci così anche la versione DLSS come le librerie necessarie per Frame Generator e Ray Reconstruction in diversi colori come mostriamo nello screenshot Successivamente, alla fine di questa notizia abbiamo già discusso dell’esistenza e del nome dei tre possibili file dll.

Per quanto riguarda il nuovo sensore, sembra che se non lo conosciamo, non ci importerà molto, ma i responsabili dell’applicazione lo commentano con quanto segue: “È una frequenza interna della GPU che di solito non viene esposta al pubblico e alcuni overclocker ne erano interessati.”Stallone Al-Fudul, che è il terzo nella seguente lista:

L’elenco ufficiale delle modifiche è il seguente: