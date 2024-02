Perché Ben O'Connor ha scelto di tornare al Giro d'Italia invece che al Tour de France

“È ora” che l'australiano punti al Giro d'Italia dopo due “anni normali”

Per la maggior parte dei ciclisti professionisti, incluso Ben O'Connor, il Tour de France è l'apice delle corse. È l'evento più grande del calendario, l'obiettivo più importante, i riconoscimenti più grandi, il pubblico più numeroso e tutta la pressione che ne consegue. Ma nel 2024 è improbabile che l’Australia vinca.

Dopo due anni “ordinari” al Grand Tour de France, dove cadute, malattie e sfortuna, come lui stesso le descrive, non corrispondevano ai suoi livelli di prestazioni pre-Tour, non c'è da meravigliarsi che l'australiano stia cercando. Un cambiamento. .

Glielo disse a dicembre Novità sulla bicicletta “Gli piacerebbe fare il Giro”, ma capisce che la prospettiva di correre il Tour de France è subordinata alla partecipazione a una squadra francese del World Tour. I loro migliori corridori dovranno spesso competere al Tour, il che è di per sé una benedizione, ma la squadra ha rispettato la richiesta di O'Connor e le loro ambizioni restano in Italia a maggio.

“È stata una scelta che io e la squadra abbiamo fatto insieme. Ovviamente, questo tour è un grosso problema per questa squadra, ma ho apprezzato l'opportunità di provare qualcosa di nuovo”, ha detto O'Connor. Novità sulla bicicletta Prima del tour negli Emirati Arabi Uniti.

“Sono contento che l'idea sia piaciuta alla squadra perché penso che sia ora di cambiare i miei programmi per il Grande Giro. A volte l'unica cosa che non sempre funziona è un Giro adatto a me, quindi non posso che essere emozionato.

Un malore al Tour de France del 2023 lo ha lasciato lontano dal suo meglio e la sua corsa per la classifica generale si è conclusa quasi subito dopo l'inizio. L'anno prima, era stato uno strappo al gluteo a rovinare il suo quarto posto assoluto e la sua prima vittoria di tappa al Tour de France.

“Non è proprio nella mia lista dei desideri”, ha detto O'Connor da Abu Dhabi.

“A dire il vero non mi dispiacerebbe concentrarmi su altro. Ma se dovessi fare il Tour non sarebbe male. È una gara grandissima, molto spettacolare nel complesso e molto popolare; è sempre un'esperienza davvero pazzesca.

“Sento che gli ultimi due anni sono stati abbastanza normali. Beh, l'ultimo anno è stato buono e cattivo. Non credo che mi dispiacerebbe allontanarmi da quello e fare qualcos'altro.”

Il Giro d'Italia è un'altra sfida che O'Connor affronterà nel 2024. Tornerà a correre per la prima volta dal 2020, quando ha ottenuto la sua prima vittoria in un Grand Tour correndo per la NTT contro Madonna di Campiglio, che gli ha assicurato la vittoria. Nello stesso anno si trasferisce all'AG2R La Mondial.

“Per quella vittoria, è stato un sollievo dopo due anni piuttosto mediocri”, ha detto O'Connor.

“Il 2019 è stato terribile, nel 2020 ho vinto a inizio anno e ho dimostrato che ero bravo, ma la seconda metà dell'anno è stata nella media e ho faticato a ritrovarmi. Quindi è stato molto emozionante per me.

Non ha in mente questioni in sospeso con il Giro, ma ha la sensazione che al suo record manchi qualcosa rispetto al Grande Giro d'Italia, dove ha “sprecato” il suo piazzamento nella top ten nella tappa 19. . .

“Nel 2018 sono caduto quando ero nella classifica generale e mi ha fatto male, il che è stato molto deludente perché pensavo che fosse una top 10 molto facile e l'ho sprecata inutilmente,” ha detto.

“È stato il mio primo Grand Tour, la mia prima top 10 ed è stato un po’ triste sprecare quell’opportunità nella maledetta Tappa 19. Non è un lavoro incompiuto, ma è una carriera, ma mi sento come se “finora mi fossi perso la strada nel mio percorso professionale”.

Non sarà facile sfidare la classifica generale con Dadaj Bokakar (UAE Team Emirates), che prova a completare la doppietta Giro-Tour per la prima volta dai tempi di Marco Pantani negli anni '90, ma O'Connor non è concentrato sullo sloveno superstar. La sua stessa campagna..

“Lui (Bocagar) è uno dei migliori corridori e ciclisti al mondo. Quindi è molto difficile metterci il piede davanti, ma alla fine non mi interessa davvero. Devi guardare alla tua carriera e la tua prestazione e cosa puoi veramente fare fisicamente.

“Devi concentrarti sulle cose che sono sotto il tuo controllo e provare a lavorarci sopra. Perché se ti guardi troppo intorno, puoi rimanere un po' preso da chi c'è là fuori.

Per O'Connor, la strada verso il Giro inizia lunedì all'UAE Tour, dove sfiderà piloti del calibro di Adam Yates (UAE Team Emirates) e Bello Bilbao (Bahrain Victorious) per la classifica generale. L'australiano è fiducioso nelle sue possibilità, ma sa che qualsiasi errore che non gli costerà caro sulle tappe del deserto potrebbe essere la sua rovina.

“Devo assicurarmi di essere bravo con il vento. La cronometro è abbastanza facile da organizzare da solo”, ha detto O'Connor.

“Gli alpinisti si prendono cura di se stessi, è tutta una questione di gestione, che sia il caldo o la gestione dei compagni, sei puntuale quando tutto colpisce il tifoso. Mentre con il vento laterale puoi davvero perdere. Perdere questa gara, per me, è la cosa più parte importante di questa gara. Punto importante.

O'Connor fa il suo debutto nell'UAE Tour, dove Yates ha vinto la classifica generale nel 2020 ed è stato il miglior pilota in più occasioni a Jebel Hafeet. La squadra australiana ha iniziato bene la prima stagione della Vuelta a Murcia con una vittoria in solitaria e la prima vittoria del Decathlon AG2R La Mondial nel 2024.

“Costruisce fiducia, non è una conferma o qualcosa del genere, ma penso che sia un ottimo modo per iniziare. Ti mette a questo punto in cui puoi vedere che tutto ha funzionato”, ha detto.

“Tutta la pianificazione, il ritiro… vedi subito risultati diretti, e questa è probabilmente una delle cose migliori da sapere: il piano e l'organizzazione iniziali hanno funzionato.”