Perché Bill Gates ha investito in Mangrove Lithium, un’azienda senza clienti e senza profitto?

Bill Gates, uno dei grandi maestri della pandemia di coronavirus, è anche uno dei Specialista aziendale. Il co-fondatore di Microsoft, una delle più importanti multinazionali tecnologiche del mondo, ha avviato una nuova avventura imprenditoriale attraverso Fondo comune di investimento, imprese energetiche rivoluzionarie.

Con questo fondo investi più di Dieci milioni di dollari (quasi nove milioni di euro) in un inizio solo questo Sette lavoratori e nessun cliente o vantaggio: il litio delle mangrovie. Il progetto, che è ancora in una fase molto iniziale, mira a rappresentare un grande cambiamento nel settore delle batterie al litio.

Gli investimenti possono avere un impatto diretto su Il mercato delle auto elettriche nei prossimi anni, la capacità di aiutare l’attuale problema di visualizzazione quindi Sviluppo del mercato per questo tipo di auto. L’obiettivo dell’azienda è convertire il litio grezzo in un materiale per queste batterie, ottimizzando così una certa parte del processo nella catena di approvvigionamento.

Litio nelle auto

Perché il litio viene utilizzato al posto di altri metalli nelle batterie delle auto elettriche? La risposta è semplice, perché Metallo più leggero e ha un rapporto carico/peso più elevato, una cosa importante quando si costruiscono batterie per il trasporto. Negli ultimi anni l’importo I veicoli elettrici sono cresciuti in modo significativo fino a superare i 10 milioni in tutto il mondo, secondo i dati di Agenzia Internazionale per l’Energia.

E mentre questi numeri continuano a salire, il Ordinamento del litio in parallelo. Pertanto, oltre il 90% della domanda di litio proverrà da queste batterie per auto elettriche, secondo Andrew Miller, COO dell’azienda. Standard di intelligenza metallurgicaE cosa raccogli? L’economista. Delle 354.000 tonnellate di carbonato di litio necessarie nel 2020, si prevede che sarà 2,57 milioni di tonnellate nel 2030. Un forte aumento, ai livelli attuali, sarà difficile da soddisfare.

In che modo Mangrove Lithium intende “cambiare il gioco”?

Uno dei problemi, come con quasi tutte le risorse, è questo Non sono illimitati. L’altro, inoltre, è che anche le risorse necessarie per convertire quel litio in un derivato che l’industria utilizza per le batterie non sono sufficienti. Pertanto l’obiettivo di Mangrove è Elimina questo collo di bottiglia che blocca l’intero processo in corso.

Come lo faranno? Intenzione di estrarre il litio e prenderlo Quasi direttamente alle batterie. Con questo aspirano a ridurre le operazioni, i costi di produzione e quindi i tempi. Celine Buchel, analista di ricerca in prodotti chimici, minerali e miniere da Mercato IHS.

Lavorazione al litio

Il mercato del litio può essere suddiviso in cinque fasi, nella seconda delle quali opererà la tecnologia Mangrove: Estrazione mineraria, estrazione e lavorazione chimicae produzione di componenti per batterie, Assemblaggio e produzione di batterie per l’uso finale. “Siamo il cuore del processo. Prendiamo il litio grezzo e Lo miglioriamo per renderlo un prodotto batteria adatto“, puntando a CNBC Saad Dara, CEO di Mangrove.

Processo di estrazione del litio

litio di mangrovia



L’inizio di questo progetto risale a Nel 2013, quando DARA lo presentò come progetto di laurea alla University of British ColumbiaÈ laureato in Ingegneria Chimica e Biologica. Negli anni hanno raggiunto importanti traguardi, fino al 2018 Un importante produttore sudamericano era interessato a conoscere il team e la possibilità di trasformare il cloruro di litio, una forma di litio estratta dal terreno nelle miniere, in idrossido di litio.

Grazie a ciò, hanno avviato un processo che ritengono più efficiente dal punto di vista energetico rispetto ad altri processi convenzionali. “Con l’attuale processo di estrazione del litio, molto probabilmente Solo il 50% circa del litio si ottiene da vera salamoia o roccia dura“, dicono. Usando la tecnologia delle mangrovie, può essere così vantaggio fino al 90%. I soldi investiti dal fondo di investimento andranno alla costituzione di uno stabilimento commerciale su scala industriale. Se tutto va bene, lo sperano Clienti e con esso beneficio entro la fine del 2022.