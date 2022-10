Perché Camila Cabello è scappata da un’app di appuntamenti 24 ore dopo averla installata | amore 40

rotto I capelli di Camila Shawn Mendes È stata, molto probabilmente, una delle rotture più dolorose che abbiamo visto nell’industria musicale negli ultimi tempi. Sembravano la coppia perfetta: amici, partner, amanti… e dopo la separazione, entrambi hanno cercato di fare i conti con la loro vita da single. Qualcosa che non è facile data la tua situazione attuale. In effetti, Cuban ha parlato di questo processo durante la visita a un programma Drew Barrymore.

L’intervista è passata inevitabilmente attraverso app di appuntamenti per trovare amicizia o qualunque cosa accada. Una questione delicata per la traduttrice perché la sua esperienza con l’app di appuntamenti non è stata molto positiva secondo la sua testimonianza.

“Utilizzavo un’app di appuntamenti da 24 ore e poi me ne sono andata. La prima persona a chiamarmi è stato un aspirante cantautore di Nashville. Mi sentivo strano in quel momento perché pensavo che qualcuno potesse provare a usarmi. Dice il mio senso? L’autore dell’Avana ha iniziato spiegando”.

L’attrice ha capito perfettamente il retroscena di ciò che Camila Cabello gli stava raccontando sulle vere intenzioni di queste persone: “E anche fare amicizia era come… non lo so. Quando cerchi solo di farti nuove amicizie, tu Troveremo ragazzi che saranno bloccati dai tuoi veri amici, che è una cosa meravigliosa.

Devi ricordarlo Due mesi fa, l’artista era sentimentalmente legato ad Austin Kivich, Ha 31 anni e può vantarsi di possedere la propria azienda. È CEO e co-fondatore di The Lox Club. È un’app di appuntamenti che si descrive come “per ebrei (e non ebrei) con aspettative ridicolmente alte”. Un’app utilizzabile solo in tre città: New York, Los Angeles e Miami. Curioso della paura che hai con queste app, giusto?

Anche se non ci è chiaro quale sia il primo approccio, sappiamo che Austin è amico di Nicholas Galitzin, il co-protagonista di Camila Cabello in Cenerentola. Sembra che sia stato l’attore a presentarli. Che è che Camila e Nicholas sono diventati buoni amici grazie al film di Amazon.