https://www.ivoox.com/for-so-many-franceses-votan-a-extrema_md_85571562_wp_1.mp3

Il primo turno elettorale francese ha soddisfatto le aspettative domenica, collocando Emmanuel Macron e Marine Le Pen come candidati finali alla presidenza del paese. Sebbene il politico liberale abbia resistito bene al fascino dell’estrema destra, la forza dell’Assemblea nazionale continua a sollevare le sopracciglia.

I sondaggi d’opinione mostrano appena due punti di differenza a favore di Macron nella votazione finale del 24 aprile. Il professore dell’UDIMA Javier de las Navas risponde perché così tanti francesi votano per l’estrema destra e rivela come questa fazione abbia adattato il suo discorso per ampliare la sua base elettorale.

le stagioni

00:00 Introduzione

00:38 La Francia e l’estrema destra Le Pen

16:01 E se il petrolio russo fosse bandito?

24:04 Previsioni di inflazione

Riassunto testuale

Perché così tanti francesi votano per l’estrema destra Le Pen?

Cosa ne pensi dei risultati delle elezioni in Francia. L’eurozona è preparata economicamente alla vittoria dell’estrema destra?

Per quanto riguarda la guerra, il pericolo principale ora è che l’Unione Europea decida di vietare l’importazione di petrolio e gas. È una possibilità molto reale. Quali sono le implicazioni di questa misura per le economie europee?

Abbiamo imposto dure sanzioni economiche alla Russia più di un mese e mezzo fa. Qual è il tuo risultato finale? Sono stati in grado di influenzare la decisione della Russia di concentrarsi sul Donbass?

Il principale effetto collaterale della guerra è la crisi energetica e l’inflazione, che in Spagna si avvicina al 10%. Quali sono le vostre aspettative riguardo all’aumento dei prezzi? Dovremmo aspettare che questo tasso si moderi?

Crediti episodio

Direttore: Ismael Garcia Villarego

Prodotto da: José Jimenez

Percezione: Jack Alkobus

Firmato a Madrid l’11 aprile 2022

