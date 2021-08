Perché due eventi sono esplosi dallo spazio martedì?

Le azioni sono spesso citate nei comunicati stampa e negli aggiornamenti dell’azienda. Martedì due titoli legati allo spazio sono aumentati a causa di annunci aziendali in quanto gli azionisti hanno reagito positivamente alla notizia.

Laboratorio di razzi: Partecipare Società di acquisizione vettoriale (NASDAQ:VACQ) fino a martedì per le notizie dal tuo partner di integrazione Laboratorio di razzi.

La società ha annunciato che il suo piano per studiare la magnetosfera marziana ha ottenuto l’approvazione della NASA per un futuro lancio. Rocket Lab inizierà la progettazione finale e la fabbricazione della missione.

Il cospirazione La missione Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers ruoterà attorno a due veicoli spaziali Photon costruiti presso il Rocket Laboratory intorno a Marte. La missione cercherà di comprendere la struttura, la composizione e altre dinamiche della magnetosfera di Marte.

Il Rocket Lab ha affermato che la sua missione scientifica su Marte sarà svolta “a una frazione del costo delle tipiche missioni planetarie”.

Rocket Lab ha missioni in sviluppo per la tua navicella spaziale ottica per andare sulla luna e su Venere.

La fusione della società con SPAC è stata approvata e le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Stock Exchange come “RKLB” mercoledì. Meno del 5% delle azioni di VACQ è stato scambiato durante il voto sulla fusione.

Martedì pomeriggio le azioni VACQ sono aumentate del 7% a $ 11,85.

Spazio Astra: Azioni della società di lancio spaziale Astra Space Inc (NASDAQ:Scusami), che ha portato a termine con successo la fusione SPAC, è stato riportato martedì anche da company news.

Astra Space ha riportato un’accensione orbitale riuscita Apollo Fusion sul veicolo di trasporto orbitale Spaceflight Sherpa-LTE1.

La società prevede di consegnare i motori di propulsione per i satelliti aggiuntivi durante il prossimo trimestre. Astra Space vedrà anche una finestra di volo aperta per il suo primo lancio commerciale in orbita alla fine di questa settimana.

“Il successo della messa in servizio e della messa in servizio del sistema Apollo Fusion apre la strada all’espansione delle destinazioni orbitali per i piccoli treni [satellites] È fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di portare i carichi utili dei nostri clienti nello spazio quando e dove vogliono”, ha affermato Astra, Vice President of Engineering di Spaceflight. Filippo Bracken Lei disse.

Astra ha acquisito Apollo Fusion nel luglio 2021 per aiutare l’azienda a raggiungere destinazioni al di fuori dell’orbita terrestre bassa.

Le azioni di ASTR sono aumentate del 7,37% a $ 11,36 martedì pomeriggio.

Le azioni di Rocket Lab e Astra Space sono state trattate martedì nello spettacolo “SPACs Attack”.

Foto: Sam Toms e Simon Moffat | Per gentile concessione di Rocket Lab