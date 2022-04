Perché è diventato virale un video di Jim Carrey che bacia Alicia Silverstone – Prensa Libre

Carrie ha sbattuto Will Smith Per lo schiaffo che ha dato al comico Chris Rock Durante gli ultimi Oscar.

“Non ho niente contro Smith, ha fatto grandi cose, ma questo non è stato un buon momento. Ha messo in ombra il punto positivo di tutti ieri sera… “È stato un momento egoistico”, ha detto Carey. In un’intervista a cb, citato indipendente.

Smith Heat Rock Dopo aver scherzato sulla caduta dei capelli subita dalla moglie dell’attore, Jada Pinkett Smith.

Carrie ha continuato dicendo: “Stavo per annunciare questa mattina Farà causa a Will per 200 milioni di dollari Perché questo video sarà lì per sempre; Sarà ovunque”.

Tuttavia, dopo i commenti dell’attore, è stato rilasciato un video Dal momento in cui ha baciato fermamente l’attrice Alicia Silverstone Quando lei gli ha dato un premio.

La verità appartiene a MTV Movie Awards nel giugno 1997.

I netizen hanno descritto la critica di Carey a Smith come “ipocrita” quando è “offensiva e mascolina”anche Silverstone baciò forte, in una cerimonia completa.

Jim Carrey dice che Will Smith avrebbe dovuto essere arrestato per aver picchiato Chris Rock. E quando Jim Carrey Forza Alicia Silverstone accettata sul palco per accettare un premio? Uno dei tweeter dice, citando indipendente.

“Guarda la sua reazione dopo averlo fatto, Sembra così disgustosa! “ Pubblica commenti.