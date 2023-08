Perché Ezekiel Elliott ha fomentato qualcuno nel New England?

Gli allenatori dei Patriots hanno evidenziato il ruolo di leadership che Ezekiel Elliott ha svolto nel suo breve periodo con la franchigia

Quanto rimane efficace un broker Ezechiele Elliott Quando si tratta di sfruttare il buco resta da vedere, ma è andato a fondo con decisione nella sua prima settimana dopo aver firmato un contratto di un anno con Patrioti del New England. Energia, passione e conoscenza del calcio Eliot Fanno un’ottima prima impressione su allenatori e colleghi.

“È eccitato. Tutti intorno sono entusiasti”, ha ammesso l’allenatore della corsa. Vinnie Sancerre. “Ha portato un po’ di energia”.

l’allenatore Bill Belichic Stressato per la maggior parte del tempo Eliot con cui lavora sunseri Un’ex sicurezza di Los Angeles nfl che è alla sua terza stagione completa al comando delle spalle della squadra – con l’obiettivo di “recuperare” in termini di attacco.

sunseri Condividilo Eliot28 anni e più corridore di club in buona salute – con T. Montgomery II Il 30enne – che ha saltato il tour pre-campionato di 11 giorni a causa di un infortunio alla gamba sinistra/al ginocchio – è stato davvero una presenza vocale.

Ha detto: “Parla con tutte le persone sul set: come vede le bretelle, come vede la protezione. Comunica bene. Finora ha avuto un ruolo di leadership e vedremo come si svilupperà. ,” Egli ha detto. . sunseri. “Ha fatto molte di queste cose. Ha fatto molte di queste cose che useremo”.

Coordinatore d’attacco Bill O’Brien Ha aggiunto: “Una cosa che noti subito è che è intelligente, è stato in diversi sistemi, capisce il calcio. Potrebbero chiamarlo mele, noi lo chiamiamo arancione, ma è ancora calcio e lo capisce. Lo capisce molto velocemente… penso che sia salito di tre ranghi.” striscia, ed è stato un’ottima aggiunta alla nostra squadra di calcio.”

sunseri Conosci gli altri corridori della squadra per aiutarli Eliotun gruppo che include un giocatore del terzo anno Ramondri Stephensonche ha guidato il club la scorsa stagione con 210 carry per 1.040 yard e cinque touchdown.

Stevenson È diventato “molto vicino” con Eliot Da quando si sono incontrati nel 2021 prima di Triumph Dallas Cowboys entro 29-35 giorni Patrioti In Stadio Gilette.

Ha detto: “È mio figlio”. Stevenson. “Il modo in cui gestisce la palla, la sua determinazione, i suoi modi senza compromessi; ti darà il massimo. Sento che le nostre partite si completeranno molto bene”.

A volte nella pratica comune il giovedì con Imballatori di Green Bay In WisconsinI Compagni presero nota con gioia Eliot. Un esempio è venuto dopo il ricevitore largo rookie Pentola Kison Prendi un passaggio da touchdown Eliot Scappa dalla panchina per festeggiare con lui.

“Quel piccolo affetto da qualcuno che non conosci significa davvero che ama la propria squadra”, ha detto il linebacker esterno. Matteo Goodon. “Penso che il tuo costume Ama il calcio, lo credo con tutto il cuore. Puoi vederlo dall’Ohio fino ad ora.”

Eliot È stato osservato dare una pacca sulla schiena da cheerleader al quarterback Billy Zabby Dopo l’obiezione, fu quindi il primo a festeggiare con lui andare avanti dopo essersi ripreso con un passaggio da touchdown.

Eliot Non ha ancora risposto alle domande dei giornalisti da quando si è unito Patriotima ciò accadrà probabilmente questa settimana, poiché si prevede che il carico di lavoro della formazione aumenterà.

Non ha partecipato alla partita di preseason di sabato contro Pacchetti. Non era ancora una sorpresa Candeggina Gli è stato chiesto dove si trova Eliot Dal punto di vista fisico: “Non ci siamo davvero allenati con lui. Prima ha lavorato con il gruppo forza e condizionamento mercoledì. Quindi eccolo che arriva. Sicuramente non c’è, ma ci stiamo arrivando”.

Eliot È stato uno dei 22 giocatori ad avere almeno 200 carry la scorsa stagione e le sue 3,8 yard per sacco si sono classificate all’ultimo posto di quel gruppo. Ha anche perso 77 yard al di sotto delle aspettative, secondo NFL Next Gen Stats, diventando così il quarto peggior yard in corsa del campionato. nfl nella parte posteriore di Leonardo Fournet (-135), Nagi Harris (-116) f Insegui Edmond (-107).

Queste statistiche sollevano domande su quanto gli è rimasto Eliot nel serbatoio.

A sunseri Hanno chiesto cosa stavano cercando Patrioti per rispondere a queste domande.

“Penso che la capacità, uno, di vedere le cose abbia il loro peso. E due, di scendere dalle piste. E una mentalità per correre forte. Penso che sia quello che stiamo cercando”, ha detto il vice allenatore. “Questo è quello che hanno tutti gli altri ragazzi del gruppo. E possono gestire la protezione delle spedizioni. Adoriamo questi ragazzi, che possono fare tutte queste cose.”