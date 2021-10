Perché gli squali attaccano i surfisti?

Le notizie sugli squali sono sempre tragiche. Attacchi, morsi, incontri inaspettati O anche la comparsa degli squali sulle spiagge porta spesso a conseguenze e paura. Ma ora si scopre Un attacco di squalo a un essere umano può essere il risultato di un semplice errore.

Il Università Macquarie Ho testato una simulazione della visione di uno squalo sui modelli di nuoto di umani, foche e leoni marini. conseguenze studio Si scopre che i metodi di nuoto per gli umani Non molto diverso da quelli di questi due animali, O almeno non per gli squali.

“Abbiamo scoperto che surfisti, nuotatori e uccelli marini (foche e leoni marini) sono sulla superficie dell’oceano Indistinguibile da un grande squalo bianco Guardando dal basso, perché questi squali Non riesco a vedere i dettagli o i coloriafferma Laur Ryan, ricercatrice post-dottorato in sistemi sensoriali animali presso il Laboratorio di Neuroscienze della Macquarie University.

Proteggi i nuotatori dalla confusione degli squali

Lo studio è stato sviluppato con lo scopo di sviluppo Dispositivi non invasivi che proteggono i bagnanti dai morsi squali E capisci perché alcuni squali attaccano gli umani. Per questo ricercatori Confronto video subacquei Boe rettangolari e quelle degli umani paddle board con altri video di foche e leoni marini che nuotano.

“Abbiamo collegato la nostra GoPro a uno scooter subacqueo e l’abbiamo messa a punto per guidare Velocità di crociera tipica per gli squali predatoriRyan osserva, osservando che per il giovane squalo bianco, quando gli umani nuotano e pagano sulle tavole da surf, Sono molto simili alle foche e ai leoni marini.

I metodi di prevenzione “minacciano” la vita marina

Inoltre, lo studio sostiene che è probabile che La maggior parte degli squali è completamente daltonicaIl principale indizio visivo per gli squali bianchi è la forma della silhouette, quindi i colori sulle tavole e sugli scafandri sono improbabili. Cambiare le impressioni degli squali A proposito di umani fluttuanti.

In ogni caso, lo studio avverte che gli squali sono in pericolo di estinzione e che le procedure si sono evolute finora Per evitare morsi sono aggressivi. “Anche se gli squali possono essere pericolosi, ci sono anche loro Pericolo di estinzione; E la nostra paura degli squali, nonostante la bassa probabilità di morsi, ha portato a metodi preventivi come Reti da squalo e linee di batteria che minacciano maggiormente la vita marina”, conclude l’indagine.