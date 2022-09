Perché i magneti potrebbero essere essenziali per l’industria aeronautica in futuro

Perché i magneti potrebbero svolgere un ruolo importante nelle future missioni spaziali? Ecco alcune chiavi.

Quando si porta un astronauta nello spazio, Molti fattori devono essere presi in considerazione. Come possono le persone che si trovano a centinaia di chilometri dalla terra pulirsi o soddisfare i loro bisogni primari? Per non parlare di aspetti comuni come dormire o semplicemente mangiare. Mangiare è essenziale e gli alimenti in scatola sono noti per essere la chiave per mantenere gli equipaggi in buona forma fisica. Ora, che dire dell’aria nelle cabine?

Si è detto molto sulla possibilità di introdurre ossigeno in questo tipo di spazio. In posti come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ci troviamo di fronte Diverse alternative per ottenere aria. D’altra parte, l’uso dell’elettrolisi per ottenere ossigeno è l’opzione più utilizzata. Ciò comporta solo lo spostamento dei serbatoi d’acqua, che è un’opzione più interessante rispetto all’inclusione diretta dei serbatoi di ossigeno. Ora, ci sono altre alternative per offrire questa componente essenziale della vita?

Vediamo come i magneti possono svolgere un ruolo essenziale nel portare ossigeno essenziale alle missioni degli astronauti. È importante notare che il sistema sulla Stazione Spaziale Internazionale potrebbe non essere adatto per alcune spedizioni, come Possibile visita al pianeta rosso. Pertanto, è importante implementare un’altra serie di metodi per ottenere la componente di base della vita. ossigeno. Ecco le chiavi del progetto a cui la NASA sta lavorando.

Magneti e loro capacità di fornire ossigeno agli astronauti

La mancanza di galleggiamento potrebbe spiegare l’uso di questa moto per un futuro sempre più prossimo. La microgravità nello spazio fa questo nuovo progetto Potrebbe avere un impatto diretto sulle future missioni spaziali. L’uso dei magneti permette di dirigere facilmente i gas nei liquidi dove vanno, consentendo di ottenere più facilmente il prezioso ossigeno. Secondo il cancello barraLe indagini sono iniziate nel 2016.

Tra le principali qualità di questo sistema, vale la pena notare la possibilità di ottenere un metodo più affidabile per ottenere ossigeno, inoltre sarà possibile godere di un’area più piccola in termini di massa occupata della nave. Quest’ultima, negli ultimi anni, è diventata una cosa molto preziosa, da allora Continua a incorporare nuovi oggetti nelle cabine, che occupa sempre più spazio. Se si potesse godere di una maggiore disponibilità, si otterrebbe una cabina più grande.

Comunque sia, il fatto è che sono in corso test per ottenere l’ossigeno che consentirà di svolgere i compiti nei prossimi anni. Non sarebbe strano arrivare su Marte in questo decennio, quindi è necessario implementare questo tipo di innovazioni al fine di Anticipa i problemi imminenti. Mettere questo elemento di base sulla tavola periodica è qualcosa che dovrebbe essere valutato dall’inizio di qualsiasi progetto in cui sono coinvolti gli astronauti.