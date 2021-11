Perché i marchi più famosi del mondo stanno sperimentando gli NFT nel metaverso? di CoinTelegraph

In questi spazi cambiano le regole. Le persone diventano ciò che sognano nella loro vita quotidiana. Esprimono il loro io interiore attraverso avatar digitali e possono portare i loro idoli digitali in questo mondo. Ora che la parola “metaverso” ha guadagnato terreno tra le masse, alcuni si stanno avventurando nella visualizzazione del metaverso.

metaverso Il termine “metaverso” è apparso per la prima volta nel 1992, quando Neil Stevenson ha pubblicato il suo romanzo di fantascienza Snow Crash. In questo libro, gli esseri umani interagiscono tra loro e con agenti software come avatar in uno spazio tridimensionale che funge da metafora del mondo reale. Sebbene Stephenson sia stato il primo a utilizzare il termine, l’idea di un successore di Internet basato sulla realtà virtuale era già stata discussa dai pionieri di Internet alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, che immaginavano l’Internet del futuro come uno spazio virtuale condiviso . Un luogo dove il nostro mondo fisico si fonde con quello virtuale e crea nuovi spazi digitali da qualche parte nel mezzo.

Blockchain è una tecnologia di base che si differenzia dalle altre tecnologie gestendo una soluzione a doppia spesa con l’avvento della blockchain nel 2008. I token non fungibili, o NFT, sono stati guidati dalla tecnologia blockchain, che ha portato scarsità e interoperabilità per i token non fungibili. Variabile. Ma cosa hanno a che fare la tecnologia blockchain e gli NFT con i metavirus? Perché le grandi aziende stanno sperimentando NFT nel metaverso?

