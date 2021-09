Perché i negozi limitano l’acquisto di carta igienica nel paese?

Quando la pandemia di COVID-19 è iniziata nel 2019, Migliaia di persone nel paese hanno riempito i supermercati per prendere tutta la carta igienicaIn effetti, sembrava inspiegabile.

Ciò ha costretto i negozi a fornire carta in una certa quantità per ogni clienteAlcune persone rifornivano i pacchi disponibili e gli scaffali sembravano insufficienti per soddisfare la domanda di tutti.

Perché i negozi limitano ancora una volta l’acquisto di carta igienica nel Paese?

Ora, con il processo di vaccinazione, milioni di persone hanno qualche vaccinazione e altri si rifiutano di farlo, Questo fenomeno ha iniziato a ripetersi in molti negozi del paese e alcuni di essi hanno posto restrizioni all’acquisto di carta igienica, asciugamani e altri prodotti per la pulizia.

Secondo un rapporto della CNN, costco Affiggere cartelli che impediscono ai clienti di acquistare una certa quantità di carta igienica. La domanda di queste forniture è dovuta all’aumento dei casi di COVID-19 che si sono verificati nei giorni scorsi in alcune zone.

“I fattori che guidano le catene di approvvigionamento e l’inflazione includono ritardi nei porti, carenza di container, interruzioni del COVID, carenza di vari componenti, materie prime e componenti, pressioni sul costo del lavoro e carenza di camion e autisti”, ha affermato. A questo proposito, il CFO di Costco Richard Galante ha detto in un’intervista.

Quello che vogliono i negozi con queste insegne è evitare carenze per tutte le famiglie Questi tipi di merce, oltre ad evitare acquisti dettati dal panico, chiamano alla vista degli scaffali vuoti.

Gli acquisti disperati delle persone stanno causando una carenza di carta igienica

Secondo lo specialista Stephen Taylor, questo è stato spiegato da un professore del Dipartimento di Psichiatria dell’Università della British Columbia Il shopping disperato L’input delle persone causa una carenza

“Finora, gli sforzi dei leader della comunità sono stati inefficaci nel controllare gli acquisti di panico. I nostri leader spesso dicono qualcosa come ‘Niente panico! C’è abbastanza carta igienica! Questo messaggio è controproducente perché, nella mente degli acquirenti, identifica la carta igienica con il panico”.

I banner continueranno ad essere posizionati in diversi negoziAlmeno fino a quando le persone non smetteranno di acquistare grandi quantità di carta igienica e altri prodotti per la pulizia.