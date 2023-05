Perché i tuoi figli non avranno bisogno di parlare “il linguaggio delle macchine”, dice Pedro Sanchez

Il governo ha appena approvato un pacchetto di quasi 300 milioni di dollari per promuovere lo studio della programmazione nelle scuole in un momento in cui tecnologie come ChatGPT imitano il linguaggio umano e l’intelligenza artificiale scrive quasi tutto il codice del computer.

IL Millennio Erano il futuro fino a quando gli Zeta non sono arrivati ​​chiedendo cosa fosse Twenty. USB e DVD sono stati un supporto informativo moderno e pratico fino all’avvento del cloud. Fax, lettore mp3 e macchine fotografiche digitali hanno seguito lo stesso percorso. basso costo.

La velocità della trasformazione tecnologica è accelerata Sia negli ultimi anni è passato sempre meno tempo da quando ci è stato venduto, e così anche il grande stravolgimento che cambierà le nostre vite fino a scomparire del tutto dalla mappa. I rapidi cambiamenti che stanno avvenendo anche a livello economico, politico e industriale. Tanto da riuscire persino a cogliere il premier con il piede sbagliato.

Il 5 maggio, Pedro Sánchez ha annunciato ad Alicante che l’esecutivo avrebbe approvato una clausola del valore di 560 milioni per migliorare la qualità e l’equità del sistema educativo spagnolo. Circa 300 di questi milioni saranno utilizzati per formare gli scolari alla robotica, alla programmazione e alle nuove tecnologie. Essenzialmente, integrando le attrezzature necessarie nelle scuole e fornendo supporto agli insegnanti per fornire questo nuovo tipo di formazione. Sanchez ha detto che l’obiettivo è che 5,5 milioni di studenti imparino il linguaggio delle macchineProgrammazione e robot, perché è il mondo in cui vivranno.

Sembra innegabile che i bambini di oggi prospereranno in un mondo di robot, ma… Imparare a programmare sarà davvero importante nelle loro vite? Sempre più esperti ritengono che, proprio perché stiamo entrando nel mondo dell’intelligenza artificiale (AI), saper scrivere righe di codice informatico in linguaggi come Javascript, Python o C++ possa non essere un enorme vantaggio in termini di opportunità di lavoro.

La fine del codice umano: 2040 o 2024?

Le tendenze della programmazione indicano che lo sviluppo di Programmazione Subirà un cambiamento radicale in futuro: una combinazione di apprendimento automaticoE l’intelligenza artificiale, le tecnologie di elaborazione del linguaggio naturale e la generazione di codice miglioreranno in questo modo Saranno le macchine, non gli esseri umani, a scrivere il loro codice nel 2040», confermato nel 2017 Uno studio condotto dall’Oak Ridge National Research Center Laboratory degli Stati Uniti.

Ma sembra che l’anno 2040 sia molto lontano all’orizzonte quando i modelli di linguaggio generativo basati su ChatGPT e intelligenza artificiale saranno una realtà alla portata di qualsiasi smartphone. Alla crescente automazione delle funzioni che gli sviluppatori hanno incorporato negli ultimi anni, si è aggiunta di recente Strumenti AI in grado di completare o generare da soli stringhe di codice complesse.

Per esempio, GitHub Kopilot, nato dalla collaborazione tra OpenAI e Microsoft E che molti sviluppatori in tutto il mondo stanno già utilizzando per sostituire le parti più noiose del loro lavoro. O AlphaCode, di Google, che ha partecipato a una competizione in cui ha dovuto rispondere a una serie di sfide sul codice. E i loro risultati corrispondono a un migliore 54,3% degli esseri umani.

afferma Javier G. Algarra, direttore accademico presso il Centro universitario statunitense – Esperto e intelligenza artificiale.

A questo ritmo di cambiamento e perfezionamento della tecnologia, i ruoli dei programmatori umani potrebbero svanire molto prima del 2040. “Non ci saranno programmatori tra cinque anni”.Emad Mostaki, CEO di Stability AI, la società che ha creato un popolare motore di intelligenza artificiale per generare immagini e musica dal testo, ha affermato un paio di mesi fa. lo ha confermato Durante il suo intervento a una conferenza organizzata da Goldman Sachs Ha anche sottolineato che “il 41% del nuovo codice GitHub è effettivamente generato dall’IA”.

L’intelligenza artificiale scrive il codice il 55% più velocemente

Le stime di Moustack potrebbero essere un po’ esagerate dal momento che gestisce un’azienda con interessi in questo settore, ma… e se fossero corrette e avessimo la fine della programmazione umana proprio dietro l’angolo? Che cosaE se non è più necessario insegnare ai nostri giovani a parlare il linguaggio delle macchinecome suggerisce Pedro Sanchez?

“Vorrei che fosse stato fatto cinque o 10 anni fa, ma non troppo tardi finché l’attenzione è buona”, afferma Senen Baru, professore di informatica e intelligenza artificiale all’Università di Santiago de Compostela. La mia generazione, però, ha dovuto imparare a parlare il linguaggio delle macchine Se ChatGPT è rivoluzionario è proprio perché le macchine hanno imparato a dialogare con le nostre macchine“, Aggiungere.

Ciò significa che potrebbe non avere senso passare anni a padroneggiare linguaggi pieni di comandi, simboli e livelli di logica se potessimo Chiedi all’IA di scrivere righe di codice da qualche promptscritto o orale nella nostra lingua. “Agli studenti di informatica dico: ‘Vivrai tutta la tua vita pensando in modo algoritmico e applicandolo per risolvere problemi, non scrivendo codice'”, spiega Barrow.

in questa esigenza Sperimenta con l’IA, proiettando su di essa i bisogni e osservando i suoi potenziali errori È qui che risiedono le speranze per il futuro dei programmatori. G. Algarra difende il punto di vista più ottimista: “Gli strumenti di intelligenza artificiale sono di grande aiuto nella produttività degli sviluppatori, che possono scrivere codice migliore e più veloce, ma in nessun modo lo sostituiranno”.

Studio condotto da github Tra i programmatori che usano Copilot questo viene rivelato Generazione del codice più veloce del 55% e l’88% si è sentito più produttivo E il 74% ha dichiarato di essere felice di potersi concentrare su un lavoro meno di routine. Questo è indubbiamente positivo, ma se il codice oggi, utilizzando strumenti di intelligenza artificiale ottimizzabili, viene scritto il 55% più velocemente, è probabile che a un certo punto almeno la metà dei programmatori sarà ridondante.

“Si dice spesso che ci saranno sempre attività che non possono essere automatizzate e che le persone dovranno svolgere”, afferma Barrow. “È molto probabile che non raggiungeremo il 100% di automazione per decenni, ma se si raggiunge l’80%, è chiaro che Sarà richiesto a meno persone di dedicarsi alla programmazione».

Pensiero computazionale

La società di consulenza Evans Data stima che ci sarà nel 2021 Nel mondo 26,9 milioni di sviluppatori Programmazione . Che metà o due terzi di loro si trovino improvvisamente disoccupati può essere un vero dramma del lavoro.

in questo contesto , Dovremmo incoraggiare i nostri giovani a impegnarsi in programmi di apprendimento? “Se la domanda è se sia utile per i giovani studenti imparare a programmare per aprire le porte alla carriera, la risposta è ‘no'”, scatta Seni Barrow.

Tuttavia, lui e G. Algarra ritengono che misure come quelle proposte dal governo siano ancora necessarie, nonostante ciò Riorientalo verso il pensiero computazionale. Non si tratta di insegnare agli scolari come parlano le macchine, ma come pensano, perché è lì che si svolgeranno i lavori.

L’importanza di andare verso la scuola 4.0 C. La misura annunciata dal governo per promuovere la robotica e la programmazione tra i bambini delle scuole fa parte del programma denominato School Code 4.0. L’iniziativa è nata dopo che il CEO della piattaforma Code.org, Hadi Partovi, ha visitato Pedro Sánchez nel giugno 2022. Questa ONG insegna già programmazione a uno studente su tre negli Stati Uniti e fa campagne per promuovere l’apprendimento della programmazione in tutto il mondo. Personalità come Bill Gates, Barack Obama e Mark Zuckerberg li hanno sostenuti. In Spagna hanno già un programma con la Junta de Andalucía e sono stati sostenuti, tra le altre autorità, dalla regina Letizia e da Ana Botín, presidente del Banco Santander.