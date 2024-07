Perché il 20 luglio è considerato il Giorno Internazionale della Luna?

*Gli autori fanno parte della comunità dei lettori di La Vanguardia

Sapevate che oggi, 20 luglio, si festeggia… Giornata Internazionale della Luna? E perché?… Ebbene, nel FotoFlash dei lettori di La Vanguardia, non solo ve lo spiegheremo, ma vi mostreremo anche una gallery delle nostre immagini naturali satellitari.

Le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Internazionale della Luna perché in questo giorno nel 1969, per la prima volta nella storia, un essere umano mise piede sulla superficie della Luna. Lo scrittore e scienziato inglese Arthur C. Clarke disse: “La luna è la prima pietra miliare sulla via verso le stelle”.

La giornata commemora quindi lo sbarco del primo essere umano sulla Luna nell’ambito della missione Apollo 11, ma è anche una giornata per celebrare i risultati ottenuti da tutte le nazioni nell’esplorazione lunare e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sostenibilità dell’uso delle tecnologie lunari. il nostro satellite naturale. .

Le Nazioni Unite affermano: “Per migliaia di anni, le civiltà hanno guardato al cielo contemplando l’origine e i misteri della Luna, e le osservazioni da terra attraverso i primi telescopi hanno aperto un nuovo capitolo nella comprensione del nostro compagno celeste.

In questo modo, “con la nascita dell’attività spaziale, la Luna è diventata la destinazione finale di innumerevoli missioni, compresi i voli con equipaggio che hanno portato le prime impronte umane altrove nell’universo”.

