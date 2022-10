Perché il 2023 sarà l’anno dei lustrini

Dopo diversi anni di riposo forzato, a causa dell’epidemia, La moda è stata ripresa più brillantemente che mai. Sta uscendo di nuovo alla grande, e quindi le fantastiche tendenze assumono un ruolo speciale. Pensiamo, ad esempio, al ritorno delle piattaforme giganti, per la regia Barbie di base Chi difende il colore rosa? aspetto completo O la gonna corta, che si indossa senza calze in mezzo e anche con essa colture migliorisfidando il solito gioco di proporzioni nel mondo della moda.

Un trend confermato dalla piattaforma Lyst, Nella sua ultima relazione: “Con l’allentamento delle misure di sicurezza, la ripresa della stagione dei festival musicali e della vita notturna ha portato con sé una nuova rinascita dell’abbigliamento per uscire”. Proprio come negli anni ’20, l’orlo corto è stata una delle tendenze in più rapida crescita nel 2021 : le ricerche di minigonne e miniabiti sono aumentate del 221% anno su anno, le ricerche globali di scarpe col tacco sono cresciute a un ritmo costante da maggio e le ricerche di scarpe col tacco negli stand delle discoteche sono aumentate del 233% nello stesso mese .”

Dopo questa dinamica, i lustrini sono stati nuovamente imposti sulle passerelle. Ma secondo Borow, “Non si limitano più a decorare determinate aree e a sedersi sull’intero capo. Lo stile ‘Disco Queen’ trionferà di notte”.

Molti designer li hanno inseriti nelle loro proposte per la primavera-estate 2023, prevedendo un anno di “resurrezione” della moda senza precedenti. A questa tendenza che richiede luminosità si aggiungerà la tendenza della dopamina, in colori molto sbalorditivi con rosa e arancio in primo piano e colori metallici. E non solo nel mondo della moda, ma anche nel mondo del beauty, come conferma Pinterest nel suo ultimo reportage: un splendore, Tesoro! La generazione Z si sta allontanando dal previsto e scommette su accessori originali. Il corpo conquista il paesaggio con costellazioni di puro splendore: dalle gemme sui denti ai cristalli sulle palpebre. Il corpo è il limite.

Come trai vantaggio dalle paillettes? Come vivranno? Un abito midi o maxi è ancora un punto fermo. Con spalline o scollo cavezza, all’estetica degli anni Venti. Tuttavia, molti stilisti ci stanno esortando ad andare avanti, indossando paillettes con outfit inaspettati come cortiNelle mani della Maite de Lola Casademunt, le gonne, insieme agli abiti dai colori neutri, secondo Valentino, o anche le giacche, per Dsquared2.

e dentro Accessori? Anche le scarpe col tacco e le borse compatte vestono glamour. Ce lo conferma l’esempio di Fendi, che quest’anno ha festeggiato i 25 anni di una borsa iconica, baguette. Per l’occasione lo ha vestito in modo speciale: “Dprogettista Insieme a SVF (che è Silvia Venturini Fendi), i ricami paillettes Sfumate con una tavolozza di viola, wasabi, rosa chiaro o blu tenue, le borse sono dotate di quattro fibbie intercambiabili per adattarsi all’umore dell’utente”, afferma l’azienda.

Un’altra tendenza che dovrebbe essere particolarmente presa in considerazione è la tendenza degli orecchini XXL. Tom Ford, di fronte alla prossima stagione, scommette sulla creazione aspetto completoCon un vestito ritagliato e orecchini giganti abbinati.

Da MagasIN, ti incoraggiamo a brillare (letteralmente) prendendo un esempio di look da passerella che anticipano il successo di una grande tendenza della moda.

