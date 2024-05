Perché Israele partecipa all’Eurovision Song Contest 2024 e qual è la controversia che circonda la guerra a Gaza?

Eurovisione Finì i preparativi per quello che sarebbe stato suo 68a edizione Che si terrà in Svezia. La competizione prevede la presenza di Israele, che ha già partecipato alla cerimonia, e dell’Australia. Ma Perché questi paesi partecipano all’Eurovision Song Contest?

Molti spettatori si chiedono perché paesi come Israele o Australia partecipino all’Eurovision. Il festival non si limita al solo continente europeo. IL Unione europea di radiodiffusione (EBU) È l’organismo responsabile della regolamentazione degli scambi di programmi, della negoziazione dei diritti di trasmissione e della promozione dell’Eurovisione. Israele è membro di questo organismo, quindi può partecipare al festival, anche se non ne fa parte I “Big Five” come Spagna, Francia, Italia, Regno Unito e Germania.

Israele ha vinto quattro volte Dal loro debutto nel 1973. Nel 1978 sono diventati campioni con la canzone “A-ba-ni-ni” di Izhar Cohen e Alphabeta. Un anno dopo vinsero nuovamente grazie alla canzone “Hallelujah” di Galli Atari e Milk and Honey. Ci sono voluti 19 anni per vincere nuovamente l’Eurovision Song Contest. Nel 1998, Dana International trionfò con la canzone “Diva”. La sua ultima vittoria è stata nel 2018 con la canzone “Game” eseguita da Nita.

Qual è la controversia con Israele all’Eurovision?

Il conflitto a Gaza e i recenti eventi a Rafah hanno sollevato critiche contro Israele. La finale sarà seguita da più di 150 milioni di persone in tutto il mondo e da circa 15.000 spettatori alla Malmö Arena. Fuori dallo stadio si svolgerà una protesta filo-palestinese alla quale dovrebbero partecipare almeno 20mila persone, guidate da Greta Thunberg.

All’interno dello stadio, durante l’allenamento e la semifinale, ci sono stati molti fischi da parte della delegazione israeliana, oltre ai segnali degli altri paesi partecipanti a sostegno della Palestina. Dieci dei paesi partecipanti hanno chiesto a Israele il potere di veto nella competizione.

Anche per l’Unione Europea La decisione di non escludere Israele a causa degli avvenimenti di Gaza è stata difficileAlla Russia è invece vietata la partecipazione dal 2022 a causa dell’invasione dell’Ucraina. Tutto questo dopo aver chiesto a Israele di modificare due volte la sua canzone perché conteneva sfumature politiche.

Perché l’Australia partecipa all’Eurovision Song Contest?

Diverso è il caso dell’Australia. Gli australiani non sono membri attivi della European Broadcasting Union. Tuttavia, il paese periferico è un membro associato e paga le quote all’interno dell’organizzazione. In 2015, ha debuttato al festival in occasione del 60° anniversario del concorsoAlla quale è stato invitato a causa del grande fermento che il festival ha suscitato nel paese. L’Australia trasmette questa competizione da oltre 30 anni.