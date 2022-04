Perché JoJo Siwa non è stato invitato ai Kids’ Choice Awards?

Sensibile sui social media, JoJo Siwa è stata nominata per un Kids’ Choice Award quest’anno ed è un membro chiave della famiglia Nickelodeon dal 2017.

Allora perché non è stata invitata ai Kids’ Choice Awards 2022?

Sabato, Siwa ha rivelato tramite TikTok Non ha ricevuto un biglietto per i Nickelodeon Awards dopo che i fan hanno notato la sua assenza all’aeroporto e alla sede del Parker Hangar di Santa Monica.

“Molti di voi mi hanno chiesto perché non ho partecipato ai Nickelodeon Kids Choice Awards stasera e la risposta è molto semplice: non sono stato invitato”, ha spiegato Siwa in un breve video.

“Non sono sicuro del perché. Ma non ho ricevuto un invito.”

Sebbene la diciottenne non abbia speculato personalmente sul motivo per cui è stata lasciata fuori dalla festa, i fan hanno acceso alcune teorie che Siwa ha ritwittato. Siwa è stata nominata per Favorite Social Music Star ai Kids’ Choice Awards 2022.

“L’unico anno in cui @itsjojosiwa non è stata invitata ai Kids’ Choice Awards è stato quando è uscita e si è tagliata i capelli???????” Una persona ha scritto in un tweet pubblicato da Siwa. “Il tuo nickelodeon.”

Un altro tweet pubblicato da Siwa diceva: “Ossessionato dalle celebrità adolescenti che non prendono nulla dalla loro rete e si rifiutano di essere qualcosa di diverso da se stesse”. “Associarsi a un canale per bambini non dovrebbe significare che smetti di essere te stesso. Itsjojosiwa e oliviarodrigo sono i miei eroi”.

(Il fenomeno pop Olivia Rodrigo, che ha debuttato su Disney Channel ed è ora una star in “High School Musical: The Musical: The Series” di Disney+, ha vinto i Kids’ Choice Awards come artista emergente e star televisiva femminile.)

Nickelodeon non ha risposto immediatamente lunedì alla richiesta di commento del Times.

Come hanno sottolineato i fan di Siwa, i Kids’ Choice Awards 2022 sono stati trasmessi su Nickelodeon dopo la performance della star del “J Team”. Come membro della comunità LGBTQ+ Gennaio 2021. Successivamente identificato come pansessuale Profilo della rivista People Aprile 2021, aggiungendo che tende a riferirsi a se stessa come “gay perché copre tutto o gay perché penso che la parola chiave sia cool”.

Ad agosto, Siwa è entrata nella storia come la prima metà della coppia omosessuale in “Ballando con le stelle”. E solo pochi giorni fa, la cantante di “Boomerang” ha scambiato la sua caratteristica pettinatura bionda con un taglio a folletto.

Negli ultimi mesi, Siwa ha utilizzato la sua piattaforma per ispirare i bambini LGBTQ+ parlando apertamente della sua sessualità nelle interviste, sventolando bandiere dell’orgoglio e indossando costumi arcobaleno durante il suo tour di concerti DREAM.

“Non ho mai avuto così tanto sostegno dal mondo”, ha detto alla rivista People l’anno scorso.

“Penso che questa sia la prima volta che mi sento personalmente felice… Recitare mi ha sempre reso così felice. Sono così orgoglioso di chi sono”.

Il clamore per la palese esclusione di Siwa dai Kids’ Choice Awards di quest’anno arriva circa un mese dopo che la star di “West Side Story” Rachel Ziegler ha rivelato che Non è stato invitato agli Oscar 2022anche se ha recitato in Best Picture Filter.

Dopo un’ondata di shock e rabbia, la Film Academy ha finalmente invitato Ziggler agli Oscar come presentatore.

Siwa ha pubblicato uno spettacolo domenica presentazione di instagram Modella la sua acconciatura appena tagliata con la didascalia: “Oggi è una buona giornata (soprattutto rispetto a ieri).”

Scopri di seguito altre reazioni al video TikTok di Siwa.

Per favore, qualcuno nel profondo di Nickelodeon ha riferito del motivo per cui non ha invitato l’omofoba Jojo Siwa di JoJo Siwa per i Kids’ Choice Awards di quest’anno quando è stata nominata per un Kids’ Choice Award. – Madison Malone Kercher (@4evrmalone) 11 aprile 2022

JoJo Siwa non è stata invitata ai Kids’ Choice Awards di Nickelodeon – dopo essere stata il volto di quella rete per anni – subito dopo essere uscita e tagliarsi i capelli fa suonare una sirena omofoba – Matt (mattxiv) 10 aprile 2022

C’è qualcosa nel fatto che Nickelodeon non abbia invitato JoJo Siwa ai Kids’ Choice Awards di quest’anno dopo che è uscita e si è tagliata i capelli, mi dà davvero fastidio. – katelyn 🤍 (@katelyn__noel) 10 aprile 2022

Non puoi convincermi altrimenti che il fatto che Jojo Siwa non abbia ricevuto un invito ai Kids’ Choice Awards sia stato un palese atto di omofobia. Possono trovare le ragioni che vogliono, ma io semplicemente non li ascolterò. Nominato per Come succede – noelle ❤︎ (noelledero) 10 aprile 2022

Mi stai dicendo che JoJo Siwa, il volto letterale dei Kids’ Choice Awards per anni, non è stata invitata quest’anno ed è l’anno in cui ha parlato della sua sessualità e si è tagliata i capelli… beh, va bene Nickelodeon, non lo sei molto bello. – mil ✩˚.⋆ (thelorebitch) 11 aprile 2022

Per leggere questa nota in spagnolo clicca qui.