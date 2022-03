Perché la benzina è più costosa in California? Quale paese ha la benzina più economica?

Il conflitto tra Russia e Ucraina Colpisce ancora i mercati dell’energia, dal momento che i prezzi petrolio Negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto in quasi 14 anni. Venerdì, il greggio statunitense è salito di un altro 7,4%, chiudendo la settimana turbolenta a 115,68 dollari al barile. Questo è il livello di chiusura più alto dal 22 settembre 2008.

Con questo aumento e se il casa Bianca Decidendo di tagliare il consumo statunitense di petrolio russo, i prezzi della benzina possono continuare a salire. Secondo l’American Automobile Association (AAA), Il prezzo medio per un gallone di carburante è di $ 3.922 negli Stati Uniti, ma il prezzo medio per un gallone di carburante in California è già superiore a $ 5.

Perché la benzina è più costosa in California?

La California importa circa il 70% del suo carburanteCiò lo rende particolarmente vulnerabile a una significativa volatilità del mercato, come nel caso del conflitto tra Russia e Ucraina.

Potrebbe interessarti: Quanto petrolio importano gli Stati Uniti dalla Russia?

C’è un altro fattore che guida questa disparità nei prezzi Accesso regionale alle raffinerie di petrolio. Ad esempio, i prezzi del gas sulla costa del Golfo potrebbero essere inferiori a quelli della costa occidentale perché quest’area ha accesso a più raffinerie.

D’altro canto, Anche le politiche e le tasse giocano un ruolo. Ad esempio, gli alti prezzi della benzina della California possono essere in gran parte attribuiti a tasse più elevate sul programma statale di gestione del carbonio e ai suoi requisiti unici di miscelazione del carburante.

Quale paese ha la benzina più economica?

Secondo AAA, dal 5 marzo Gli stati con la benzina più economica sono Oklahoma, Arkansas, Missouri e TexasPerché hanno prezzi inferiori a $ 3,60 al gallone.

Secondo l’aggiornamento AAA del 5 marzo, i paesi con la benzina più costosa sono: California ($ 5.179), Hawaii ($ 4.689), Nevada ($ 4.408), Oregon ($ 4.379), Washington ($ 4.329), Alaska (4.303 USD), Illinois ($ 4159), New York ($ 4.136 USD), Pennsylvania ($ 4.088), Connecticut ($ 4.079), Capitale ($ 4.073) e Arizona ($ 4029).