Perché la seconda stagione di Fortnite non è ancora iniziata?

La Stagione 1, il Capitolo 3 termina oggi, 19 marzo, ed Epic Games dovrebbe confermare l’inizio della Stagione 2 di Fortnite, ma non c’è ancora stato alcun teaser.

Entro poche ore dalla data di scadenza, Epic Games non ha ancora annunciato l’inizio della Stagione 2 di Fortnite. Incredibilmente, la Stagione 1, Capitolo 3 di Battle Royale è finita e, al momento, non si hanno notizie di come sarà la continuità, nemmeno uno dei soliti fastidi.

Quando inizia la seconda stagione di Fortnite?

La dinamica è tanto semplice quanto efficace: È stata fissata una scadenza per l’inizio e la fine della stagione di Fortniteche fanno parte dei capitoli (e sono già al terzo capitolo) che aggiungono contenuto e profondità alla storia, e in generale, quando uno finisce, il successivo inizia subito dopo.

Tuttavia, questa volta ciò non è avvenuto. Epic Games ha annunciato molto tempo fa che la Stagione 1, Capitolo 3 di Fortnite si è conclusa oggi, sabato 19 marzo, ma In nessun momento ha dato notizie sulla tanto attesa Stagione 2 di Fortnite.

Al momento della pubblicazione di questo memo, non c’erano ancora indicazioni o teaser, che è la cosa più comune quando si tratta di nuovi contenuti per il battle royale di Epic, su cosa accadrà. È così che va, ancheElectronic Logic suggerisce che la Stagione 2 di Fortnite dovrebbe iniziare oggi, e al momento non è così.





Perché Epic Games non ha annunciato la stagione 2 di Fortnite

In assenza di informazioni ufficiali, voci e speculazioni si sono diffuse su diversi siti, reti e piattaforme piene di fan del gioco. La verità è che molti lo affermano La stagione 2 di Fortnite potrebbe essere ritardata a causa della situazione in Ucraina con l’invasione della RussiaIl che avrebbe portato Epic Games a evitare di rilasciare contenuti di guerra nel mezzo di un vero conflitto di guerra.

In ogni caso, si tratterà di aspettare che Epic rilasci una dichiarazione ufficiale o semplicemente inizi Fortnite stagione 2. Nel frattempo, il conto alla rovescia continua e la Stagione 1 rimane a pochi minuti dal completamento.

