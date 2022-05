Perché la stabilità di Bitcoin a $ 30.000 non ferma il “cryptocrash”

Il Bitcoin Combina una serie di sentimenti contrastanti su date recenti. essi Aumentano i rapporti con il mercato azionario, in particolare con il settore tecnologico. Quando l’indice tecnologico Nasdaq sale, aumenta anche l’intero ecosistema crittografico. Infatti, sembra che la criptovaluta di riferimento Avendo trovato un contenimento tra $ 28.000 e $ 30.000, Nonostante molti esperti facciano notare che è ancora troppo presto per dire che gli asset digitali hanno raggiunto il loro apice, dopo il crollo che hanno subito la scorsa settimana. Cancellare $ 400 miliardi di valore di mercato dalla mappa.

Riferimento ora per il prezzo di Bitcoin In piedi sopra quella barriera psicologica di $ 30.000. Il più grande settore delle criptovalute è scambiato vicino ai livelli più bassi dalla fine del 2020 dopo una recessione iniziata dal crollo del mercato azionario e alimentata dal crollo Terra Luna, una stablecoin progettata per essere non volatile, Che ha perso il 25% del suo valore di mercato la scorsa settimana.

Sebbene Bitcoin è stabile a livelli molto più alti delle profondità Dal trading della scorsa settimana, che ha visto un tocco di $ 26.000, ha continuato a cambiare a meno della metà del suo massimo storico vicino a $ 69.000, che ha raggiunto poco più di sei mesi fa.

“Piccole quantità di acquisti al ribasso hanno dato al bitcoin una spinta iniziale, ma gran parte del mondo al dettaglio e istituzionale ha ancora ferite profonde dal recente crollo”, afferma. Edoardo MoiaAnalista broker oanda. “La fiducia è debole nell’ambiente delle criptovalute e fino a quando i timori sulle stablecoin non si placheranno, Bitcoin sta letteralmente combattendo per la sua vita”, aggiunge.

È una tendenza trasferita ad altri fattori di codifica di riferimento come etere, la seconda valuta digitale più grande al mondo, che ha perso fino a un terzo del suo valore nelle ultime due settimane, scendendo sopra i 1.900$. Inoltre, il Criptovalute più piccole, o altcoin, come Solana e Cardano Hanno anche sofferto.

Il crollo e i dubbi di Luna

I guadagni della criptovaluta arrivano in mezzo a ciò che sembra aver parlato per alcuni giorni di una ripresa di breve durata dal massiccio sell-off che abbiamo visto in Wall Street. specialmente in Standard & Poor’s 500, Dow Jones e Nasdaq. Ora si dice che il denaro istituzionale possa muoversi.

Con questo contesto, Bitcoin E i loro colleghi, in teoria, dovrebbero negoziare indipendentemente dai principali mercati, ma hanno dimostrato di essere strettamente correlati ad altri asset sensibili al rischio, in particolare i titoli tecnologici.

“Questo si rivela doloroso, come il Nasdaq, con così tanti titoli nel settoreè entrata in un mercato ribassista nelle ultime settimane, con una perdita del 26% finora quest’anno”, affermano gli analisti di Jeffrey In un recente rapporto. Il recente declino degli asset digitali, come potrebbe essere altrimenti, è stato accelerato anche dal crollo del Due delle 10 icone più grandi del pianetaTerraUSD: la stablecoin TerraUSD e il token Luna associato.

TerraUSD, che avrebbe dovuto essere ancorato al dollaro USA, ha perso questa correlazione diretta in una settimana e lunedì ha scambiato circa 9 centesimi di dollaro. Mentre, Il token associato chiamato Luna ha già perso quasi il 100% del suo valore. Il crollo di due criptovalute ha spazzato via direttamente circa 45 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato e ha causato un calo di Bitcoin e altri token.

“Piace Il sistema monetario che ha alimentato la marcia della criptovaluta sta svanendoRiteniamo che gli investitori dovrebbero evitare di tentare di accedere a questi asset altamente speculativi”, osserva in questa riga Marco Heffel gestore degli investimenti Ricchezza globale UPS Gestione. L’analisi indica che ci sono ancora livelli più bassi da vedere all’interno di questo spazio.

“Gli investitori con a La visione a lungo termine può prendere in considerazione l’esposizione a opportunità tecnologiche Contabilità digitale attraverso piattaforme selezionate e aziende abilitanti, ma con grande attenzione per le interruzioni che potrebbero verificarsi nel breve termine”, afferma l’esperto.