Perché la sua uscita è stata ritardata?

Secondo le indiscrezioni, sembra che Apple stesse per lanciare quest’anno un iPad da 14 pollici. Ma sembra che abbia cambiato idea all’ultimo minuto. Questo sono io rapporti Il famoso giornalista di Bloomberg Mark Gorman.

iPad 14 pollici: quando arriverà sul mercato?

Nella sua newsletter “Power On”, Mark Gurman menziona che Apple sta lavorando da due anni su un iPad “gigante” da 14 pollici. Tuttavia, sembra che fino ad ora non abbia deciso di lanciarlo sul mercato, anche se quest’anno l’azienda era molto vicina a farlo.

Sembra che l’azienda avesse intenzione di introdurlo già da qualche mese, ma abbia cambiato idea all’ultimo minuto per altri motivi. Ma perché Tim Cook ha abbandonato il progetto, almeno per ora?

Il passaggio alla tecnologia OLED sugli iPad sembra essere più complicato del previsto. Questo aggiornamento potrebbe comportare costi di produzione più elevati, soprattutto sui modelli più grandi, che potrebbero comportare un aumento significativo dei prezzi al dettaglio. Secondo recenti indiscrezioni, i primi modelli di iPad Pro non arriveranno prima della seconda metà del prossimo anno.

Ma a cosa può servire un iPad da 14 pollici?

Un prodotto di questo tipo può coprire un’ampia fetta di mercato, al momento inesplorata (l’unico brand che realizza dispositivi interessanti di queste dimensioni è Samsung).

Pensa agli usi domestici, per una casa intelligente, magari con l’aiuto di un supporto a parete. O ancor di più negli usi “dal divano”: può sostituire un monitor o un televisore nelle cucine di piccole dimensioni o nelle camerette dei bambini. Le possibilità sono infinite, in ogni caso.

iPad Pro con tastiera Magic Aluminium

Secondo Gorman, la nuova tastiera magnetica per iPad Pro avrà un trackpad più grande di quello introdotto in precedenza e un telaio in alluminio che le conferirà un aspetto simile alla custodia di un laptop, fornendo così una struttura più solida per gli utenti.

D’altra parte, l’esterno della Magic Keyboard dovrebbe essere realizzato in silicone, lo stesso materiale utilizzato nel modello attuale, e si prevede che continuerà a includere una porta USB-C.

Tuttavia, questi cambiamenti potrebbero portare Apple ad aumentare il prezzo della tastiera, superando così il limite della tastiera.

Per quanto riguarda il suo arrivo sul mercato, il lancio della nuova Magic Keyboard è previsto per il prossimo anno, insieme ai nuovi modelli di iPad Pro.