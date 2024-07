Perché non dovresti ascoltare le registrazioni audio su WhatsApp alla massima velocità?

I messaggi vocali su WhatsApp consentono conversazioni più flessibili su questo social network. Reuters/Dado Rovik/Illustrazione

WhatsApp offre ai suoi utenti la possibilità di riprodurre note vocali a velocità 1,5x o 2x, il che è particolarmente utile per ascoltare lunghe registrazioni audio e risparmiare tempo. Tuttavia, Un esperto di neuroscienze mette in guardia contro questo Questa pratica può comportare alcuni rischi per la salute del cervello.

La riproduzione di note audio a velocità accelerata può causare problemi cognitivi e persino influire sulla memoria a breve termine. Perché sta succedendo?

La riproduzione di messaggi audio a una velocità 1,5x o 2x può influire sulla memoria a breve termine, avverte Diego Redollar, professore e autore di articoli di neuroscienze. Questo perché porterà a una comprensione superficiale delle informazionifacendo sì che le persone ignorino dettagli importanti nel messaggio.

Secondo Canal26, Redolar sottolinea che, sebbene non vi siano prove conclusive, gli utenti dovrebbero prestare attenzione a questo problema. Inoltre, si suggerisce che questa pratica possa incoraggiare una risposta istintiva piuttosto che un’elaborazione cognitiva profonda.

La funzione 1,5x o 2x viene utilizzata per ascoltare l’audio più velocemente. (WhatsApp)

Non esistono prove scientifiche concrete per stabilire che l’ascolto dell’audio a una velocità di 1,5x o 2x sia dannoso, ma si consiglia di non farne un’abitudine. Alcune pratiche per ascoltare i messaggi vocali senza influenzare l’ascolto attivo sono:

Gioca a velocità normale : ascolta il messaggio a velocità standard per catturare tutte le informazioni e le sfumature del messaggio.

Fai delle pause Fai una pausa nei punti chiave del messaggio per pensare al contenuto e assicurarti di averlo compreso correttamente.

Elimina le distrazioni : ascolta in un ambiente tranquillo e privo di distrazioni per mantenere la concentrazione sul messaggio.

Controlla i dettagli: Se ci sono dubbi sul contenuto, è utile confermare o chiarire eventuali informazioni con il mittente per evitare malintesi.

L’ascolto di registrazioni audio può influenzare da 1,5 a 2 volte l’elaborazione delle informazioni nel cervello. (informazioni sull’immagine)

WhatsApp sta valutando la nuova funzionalità di trascrizione per i messaggi vocali in più lingue, tra cui inglese, spagnolo, portoghese, russo e hindi.

Questo strumento consente agli utenti di leggere il contenuto delle registrazioni audio senza doverle ascoltare, il che è utile per coloro che preferiscono evitare di riprodurre messaggi audio. al momento, La funzione è disponibile per gli utenti Android che fanno parte del programma beta dell’app.

La funzione di copia è nella versione beta di Android. (Informazioni Wapita)

Per ottenere la versione beta di WhatsApp sul tuo dispositivo Android:

Apri Google Play Store. Cerca “WhatsApp” e seleziona l’app. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione “Diventa beta tester”. Seleziona “Voglio partecipare” e conferma la decisione. Attendi che l’aggiornamento beta sia disponibile e installalo.

Per ottenere WhatsApp Beta su iPhone, devi seguire questi passaggi:

Una funzionalità sperimentale è una funzionalità che non è ancora pronta per il grande pubblico ma deve essere provata da un gruppo limitato di utenti. (informazioni sull’immagine)

Scarica l’app TestFlight dall’App Store. Apri TestFlight e accetta l’invito a partecipare al programma beta di WhatsApp, che può essere ottenuto tramite il sito Web ufficiale di WhatsApp Beta o da fonti attendibili. Installa la versione beta di WhatsApp da TestFlight.

È importante tenere presente che sia su Android che su iOS i programmi beta potrebbero avere slot limitati. Inoltre, poiché queste funzioni sono in fase di test, l’applicazione potrebbe visualizzare degli errori.

Quando WhatsApp aggiunge una funzione al programma beta, indica che la funzione è in fase di test prima del lancio ufficiale.. Durante questa fase, gli utenti che fanno parte del programma beta hanno la possibilità di utilizzare la nuova funzionalità prima degli altri utenti.

L’obiettivo della fase beta è risolvere i bug, ottenere feedback su prestazioni e funzionalità e apportare modifiche in base al feedback ricevuto. Le funzionalità della versione beta potrebbero non essere completamente sviluppate e contenere bug o problemi che devono ancora essere risolti.