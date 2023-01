Perché NVIDIA non ha rilasciato il soffiatore RTX 4090? Perché sarebbe un inferno

Con ogni nuova generazione di schede grafiche, vediamo come aumenta il consumo e con esso le dimensioni delle GPU. Siamo passati dallo standard di prendere direttamente 2 slot a 3 slot con quasi tutti i modelli RTX 4080. Con la RTX 4090 vediamo la stessa cosa e anche peggio, con tante varianti che vanno oltre i 3 slot e si possono considerare più di 4 slot. Ma per tutti coloro che vogliono tornare ai bei vecchi tempi, a 2 fori di spessore E il tempo degli sperperatori stile soffiettoesiste già RTX 4090 con questo designanche se prepara i tuoi caschi, perché Il rumore che fanno è molto fastidioso.

I dissipatori di tipo soffiante iniziarono ad essere conosciuti e odiati da molti nel periodo della serie AMD R9 200. Sì, stiamo parlando di leggendarie GPU AMD come R9290nome in codice “Hawaii”, il che implica che potrebbe anche esserlo estremamente caldo Azione. E così è stato, abbiamo un sistema di raffreddamento a ventola singola a un’estremità della grafica, che aspira l’aria e la espelle attraverso l’area posteriore. Portare questo vantaggio è che questo L’aria è passata attraverso l’intera grafica ed è stata lanciata dalla torre del PC invece di restarci dentro. Tuttavia, per raffreddare correttamente la GPU e Presa di forza da 275 wattil Rumore generato dalla ventola del tipo soffiante Era troppo lungo.

Il dissipatore di calore del ventilatore ritorna ed è più rumoroso che mai con l’RTX 4090

Se sei nella comunità dell’hardware da alcuni anni, probabilmente avrai familiarità con i meme del ventilatore del design della GPU AMD. Queste schede hanno prestazioni eccellenti, superando le GPU NVIDIA di fascia alta come la GTX 780. La potenza pura era il loro unico vantaggio, sebbene il dissipatore di calore di tipo AMD R9 fosse rumoroso e caldo. Non sappiamo il motivo esatto, ma quel dissipatore è tornato e questa volta per occuparsene Raffredda la GPU per i giochi più consumantiil RTX 4090. Grazie a un post dell’utente BottleneckEvader su Reddit, abbiamo quello che potrebbe essere l’RTX 4090 con questo sistema di raffreddamento.

Non ha marchio di fabbrica Come possiamo vedere, è stato acquistato in Giappone e costa circa 352.000 yen $ 2.675. Inoltre, questa carta è arrivata in una scatola bianca, senza prove o garanzie, insieme a un file 3 adattatori PCIe da 8 pin a 12VHPWR. Prima del test, l’utente ha colto l’occasione per confrontarlo con il proprio tipo di soffiante RTX 3090. Come possiamo vedere, entrambe le GPU hanno lo stesso spessore così com’è doppia fessurabenché L’RTX 4090 è un po’ più alto. Un’altra differenza che vediamo è nella ventola, poiché la ventola dell’RTX 3090 era già piuttosto rumorosa quando funzionava al 100% in 4500 giri/minun numero che può essere facilmente superato con l’RTX 4090 colpendolo 5.200 giri/min.

Se non ti dispiace il rumore, le sue prestazioni e le temperature vanno bene

L’utente che ha acquistato il soffiatore di tipo RTX 4090 ammette che è stato a causa della torre del suo computer e Fractal Design cellula nano, che non era compatibile con altri modelli grafici. Ora, mette in guardia su diverse cose, la prima delle quali Il consumo è limitato a 450 watt, è impossibile superare il 100% in MSI Afterburner. Questo ti dà la frequenza di base di 2520 Mhz E ci è riuscito Overcloccalo e ottieni buoni risultati. Ovviamente prima avverte che si tratta di una GPU molto rumorosa e che con la curva della ventola di default è arrivato il soffiatore RTX 4090 78 gradi In ciò Nucleo S 96 gradi Nel ricordi Molto veloce.

Preoccupato per questo, ha deciso di interrompere i test e indossare Tifoso al 100%.e riescono ad abbassare la temperatura a 67 gradi In sostanza e 88 gradi in memoria. Ora sì, ci ha mostrato risultati in benchmark, risultati in Time Spy Extreme 16492 punticon una laurea 19.605 in grafica. Tutto questo con esitazione 2.820 Mhzla ventola gira a 5188 rpm e consumo massimo 455 watt. Infine, ci mostra i dati dello stress test Fur Markquando la temperatura interna sale a 71 gradiBoost scende a 2.715 MHz e il consumo aumenta leggermente a 465 watt.