Perché si dice che Juan Reynoso si dimetterà dal Cruz Azul dopo l’arrivo di Jaime Urdiales

I bruschi movimenti nella dirigenza de La Noria hanno innescato una reazione a catena che potrebbe inficiare il rendimento sportivo della squadra. Giovanni Renosoche fu uno degli architetti più rilevanti per ottenere la nona stella, sarebbe uno dei Non soddisfatto dell’arrivo di Jaime Urdiales per la Presidenza Esecutiva. Anche quando confermi la modifica, L’allenatore peruviano avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni dall’incarico.

Il giorno prima del duello del quinto turno contro il Rios del Necaxa, lo hanno confermato fonti vicine al club. Il timoniere aveva precedentemente espresso il suo disaccordo con la partenza di Jaime Urdiales. Allo stesso modo, ha comunicato la sua decisione di non continuare ad essere responsabile della direzione artistica degli orbs e Rassegnato Davanti all’organo amministrativo.

Le voci si sono rafforzate la mattina dell’11 febbraio, con alcuni giornalisti che hanno riferito che Reynoso era assente dagli allenamenti a La Noria. Il timoniere è apparso pochi minuti dopo e si è unito alla task force. Tuttavia, è stato ipotizzato che Incontro con altri membri dell’organo amministrativo e organizzativo, Dove ha annunciato il suo disaccordo con il ritorno di Urdiales.

cecchino Registrati È stato uno dei personaggi che ha assicurato l’uscita degli eventi a La Noria. Tuttavia, l’informazione è stata supportata anche da un giornalista di Fox SportDavid Espinosa e Adrián Esparza Otero di TUDN. e questo è La relazione tra Juan Reynoso e Jaime Urdiales non è stata delle più amichevoli da quando il Perù ha posto fine alla siccità del titolo. Ciò ha distrutto il club per più di 23 anni.

Le fonti lo hanno confermato ore dopo le prime copie I direttori non hanno accettato le dimissioni del Perùsebbene l’ingegnere Victor Velasquez Rangel, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa Cruz Azul, gli abbia riferito di Jaime Urdiales ha agito per raggiungere un accordo. In effetti, uno dei primi problemi che ha affrontato come CEO è stato La continuità di Renoso.

“Penso che dobbiamo continuare ciò che ha iniziato, Penso che sia iniziato bene. Ci sono quattro date e la squadra è in testa. Vedo molto bene Juan (Reynuso) e il suo staff tecnico. Da quando è arrivato, tutti hanno giocato, più i nuovi giocatori che sono arrivati, quindi so quali capacità e potenziale ha la squadra. Dovremo dimostrarlo giorno dopo giorno in campo”.annunciato in un’intervista a TUDN.

Secondo varie versioni, quando Robert Dante Siboldi ha lasciato l’incarico di allenatore dopo essere stato squalificato dai Pumas della Lega Nazionale a Guard1anes 2020, Urdiales e Davila non sono d’accordo. Ed è su questo che il marito di Patti Chaboye ha insistito L’arrivo di Rinoso dalla panchina, quindi Hugo Sanchezche era l’attuale candidato CEO, è stato rimosso dalla posizione.

