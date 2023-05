Perché un’area sabbiosa vuota a Dubai è stata venduta per la cifra record di 34 milioni di dollari

(CNN) Ci sono molte cose che $ 34 milioni possono comprare. In diverse parti del mondo, questo importo può acquistare castelli, grandi palazzi sulla spiaggia o maestose tenute che si estendono per miglia e miglia. È possibile acquistare flotte di potenti auto sportive Lamborghini o lussuose Rolls-Royce Phantom. Puoi persino acquistare un jet privato.

A Dubai compri molta sabbia.

Beh, non solo un mucchio di sabbia. Il cantiere in questione è una proprietà vacante sull’elegante Jumeirah Bay Island, che recentemente è stata venduta per oltre 34 milioni di dollari, un prezzo elevato anche in una parte del mondo in cui i prezzi degli immobili possono raggiungere i grattacieli dell’architettura.

Omar Kamani, imprenditore britannico e co-fondatore della boutique di moda PrettyLittleThing, ha venduto questa proprietà di 24.500 metri quadrati. La vendita, per 125 milioni di AED, rappresenta un enorme guadagno del 242% rispetto al prezzo di acquisto originale di 36,5 milioni di AED, o poco meno di 10 milioni di dollari, nel 2021.

L’identità dell’acquirente è sconosciuta.

La dimensione della proprietà è una delle 128 originariamente offerte sull’isola artificiale, collegata alla terraferma da una strada rialzata di 300 metri. Il suo prezzo astronomico è un riflesso non solo della resilienza di alcuni immobili a Dubai alle tendenze al ribasso delle economie globali, ma anche, secondo gli agenti immobiliari, di ciò per cui i ricchi vogliono spendere i loro soldi.

“Jumeirah Bay è la più esclusiva delle proprietà esclusive”, afferma Andrew Cummings di Knight Frank Dubai, l’agenzia immobiliare che ha gestito la vendita. “È per persone con un patrimonio netto molto elevato che chiedono: ‘Qual è il meglio che posso ottenere? “Posizione e proprietà migliori della categoria a Dubai.”

A forma di cavalluccio marino

L’isola di 6,3 milioni di metri quadrati ha la forma di un cavalluccio marino e ospita un hotel a cinque stelle sviluppato in collaborazione con il marchio di lusso italiano Bulgari, aperto nel 2017 e rapidamente incoronato miglior nuovo hotel di lusso del mondo. Jumeirah Bay Island ospita anche molte spiagge sabbiose, un porto turistico per dozzine di yacht, ristoranti esclusivi, una palestra e un centro benessere. Ci sono anche un numero limitato di appartamenti di lusso nel complesso alberghiero Bvlgari.

Nel 2022, due appezzamenti di terreno simili sull’isola sono stati venduti insieme per 180 milioni di AED, ovvero poco più di 49 milioni di dollari, indicando che i valori dei terreni sono in aumento. “Il terreno è stato molto apprezzato, non da ultimo per la sua posizione, essendo molto vicino non solo a Bulgari, ma anche al Four Seasons, così come al centro di Dubai e al quartiere degli affari”, afferma Cummings. “Ma anche per la privacy e l’esclusività che offre un’isola di soli 100 appezzamenti, a differenza di un posto come Palm Jumeirah, che ha migliaia di proprietà”.

Benvenuti a Los Angeles

Palm Jumeirah è forse la più famosa delle isole artificiali di Dubai. Famosa per la sua forma a palma, è anche l’isola artificiale più grande del mondo, con una superficie di circa 3,2 chilometri quadrati.

Al contrario, Jumeirah Bay Island è molto più piccola, a soli 0,6 chilometri quadrati, ed è considerata più esclusiva. “È davvero per l’1% dell’1%, costruiscono la loro casa per sempre o la loro casa per le vacanze a lungo termine”, spiega Cummings. “E il tipo di proprietà in costruzione ora è diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto prima a Dubai. Jumeirah Bay sarà più simile a Beverly Hills o Los Angeles”.

Il mercato immobiliare di Dubai ha oscillato ultimamente, con 93 proprietà del valore di $ 10 milioni o più vendute nel 2021, più degli ultimi sette anni messi insieme, secondo Cummings. Nel 2022, quel numero è salito a 221 vendite. Quest’anno erano già 88 nel primo trimestre.

La pandemia ha giocato un ruolo importante in questa ripresa. “Negli ultimi due anni, le persone hanno voluto trasferirsi in posti più grandi e hanno voluto vivere sulla spiaggia”, afferma Cummings. “Se guardi a New York, le persone si sono trasferite in campagna, come a Londra e in altre grandi città. Lo abbiamo visto a Dubai, ma anche un massiccio afflusso di investitori internazionali attratti dalla straordinaria gestione del coronavirus, dall’alto tasso di vaccinazione, dalla sicurezza e protezione, ma anche a causa dello stile di vita.

Cosa ottieni per 34 milioni di dollari USA

I 128 lotti originali dell’isola si sono ridotti a poco più di 100 poiché alcuni acquirenti hanno acquistato più di un lotto per costruire ville più grandi. La maggior parte sono ancora vuote e Cummings stima che solo una su dieci sia abitata. Tuttavia, si aspetta che questa vendita aumenti il ​​valore degli appezzamenti di terreno, così come il valore delle ville che potrebbero essere messe sul mercato una volta costruite. “Ne abbiamo uno in costruzione che sarà sul mercato alla fine dell’anno e per il quale probabilmente chiederà più di 100 milioni di dollari”, dice.

Attualmente, c’è un appezzamento di terreno libero a Jumeirah Bay Island in vendita per 90 milioni di AED, circa 24,5 milioni di dollari. Un appartamento con tre camere da letto e quattro bagni nel complesso Bulgari sull’isola viene offerto per 60 milioni di AED, ovvero circa 16,3 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il violinista, probabilmente non piange la perdita della sua trama, poiché ha un pezzo simile nelle vicinanze. Chissà se lo venderà anche a un prezzo più alto.

“Ha stabilito lo standard, quindi ora può stabilire un altro record”, afferma Cummings.