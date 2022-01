Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà come una serie su Disney+, è ufficiale

È già una realtà: The Folk Saga of Fiction di Rick Riordan, Percy Jackson e gli olimpionici, Sarà adattato nella serie e arriverà presto Disney+. un programma flusso Con i contenuti on-demand della Disney sarà la casa di questa tanto attesa produzione, che adatterà l’ultima edizione della collezione al piccolo schermo.

Lo stesso Rick Riordan, l’autore dei romanzi, è stato responsabile della trasmissione del messaggio ai fan dal profilo ufficiale Disney + Twitter e YouTube. tempo reale Nessuna data di uscita, quindi dobbiamo aspettare per vedere come si svolge il romanzo. “Grazie a tutti per il vostro entusiasmo per questa serie, sarà fantastico”, ha commentato.

riordina Sarà responsabile della scrittura dell’episodio pilota con John SteinbergCo-fondatore di The Old Man (Hulu). per questa parte, Giacomo Bobin (The Mysterious Benedict Society) assumerà il ruolo di regista.

Qual è il tema di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo?

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo) Si compone di cinque libri e diversi Ruolo, un enorme successo in grado di vendere più di 45 milioni di unità in tutto il mondo dalla premiere dei primi libri, The Lightning Thief, nel 2005. Il protagonista è nientemeno che Percy Jackson, figlio del dio greco del mare e dei terremoti, Poseidone.

Dopo aver scoperto che tutti i miti dell’antica Grecia sono una realtà e che gli dei si trovano al 600° piano dell’Empire State Building a New York, Percy si imbarcherà in ogni tipo di avventura con apparente ispirazione alla mitologia greca, basata solo su questi giorni . Una delle maggiori disgrazie arriva quando il dio del cielo Zeus lo accusa di aver rubato i fulmini del suo padrone. Così inizierà il suo viaggio attraverso l’America alla ricerca di questa cosa preziosa.

Percy Jackson È già presente nel cinema da anni con uscite come Percy Jackson e Olympians: The Lightning Thief nel 2010 e Percy Jackson: Sea of ​​Monsters nel 2013.

