Perdi 40 milioni di giocatori e non sei più il più popolare

Fortnite È stato uno dei videogiochi più popolari al mondo negli ultimi anni. Condividi la piattaforma con titoli come Mestiere del Maine S Grand Theft Auto VMa tutte le grandi storie di successo prima o poi finiscono. gran parte degli utenti Fortnite Crede fermamente che questo momento sia arrivato per il videogioco di Epic Games, che negli ultimi mesi sta perdendo giocatori in maniera continua e continua. Ma è davvero questa la fine Fortnite?

Rispondere a questa domanda richiede molti più fattori oltre al semplice numero di giocatori attivi da considerare, ma questo è un buon punto di partenza. Secondo il sito specializzato Activeplayer.ioE il Fortnite Attualmente ci sono 30 milioni di giocatori attivi ogni giorno. Ciò si traduce in una media di 250 milioni di giocatori al mese, un numero sostanzialmente diverso dai 290 milioni di giocatori giocati a maggio 2021. A prima vista, i numeri non sembrano poi così diversi, anche se tra l’uno e l’altro ci sono circa 40 milioni di utenti. , più della popolazione totale di un paese come la Polonia.

Maggio 2021 segna il culmine di una delle migliori epoche di un videogioco di Epic Games. al momento, Fortnite Ha quasi quattro anni – lanciato ufficialmente a luglio 2017 – e ha sfruttato la sua enorme popolarità per rendere interessanti le collaborazioni con tutti i tipi di franchise e personaggi famosi. Fu allora che si stava giocando il gioco Stagione 6 Capitolo 2 E hanno ottenuto Fortnite Personaggi come il calciatore Neymar Jr. e Lara Croft dei videogiochi Cavaliere della tomba.

Se metti fuori la lente d’ingrandimento in quel preciso momento per scorrere i mesi successivi, la frase “Fortnite Morire” può avere un senso. Ma basta un leggero aumento del campione di studio perché le conclusioni cambino drasticamente. Secondo la pagina web del numero di giocatori, nel novembre 2020, Fortnite Aveva una media di 210 milioni di giocatori al mese, ovvero 30 milioni in meno rispetto ai numeri attuali.

Neymar Jr è il nuovo personaggio giocabile di Fortnite giochi epici

Nel corso della sua carriera, a partire da luglio 2017, è stato mostrato il grafico del giocatore Fortnite Non è sempre stata una linea diritta verso l’alto. A seconda delle stagioni, delle collaborazioni e degli aggiornamenti, il numero di utenti ha oscillato, raggiungendo sempre un massimo di quasi 300 milioni di utenti medi mensili. Questo è vero battaglia reale From Epic Games non è nelle migliori condizioni, ma è ancora troppo presto per pubblicare il suo necrologio sui giornali.

Spettatori su Twitch: un altro lato della stessa medaglia

L’altro indicatore principale utilizzato da coloro che rivendicano la morte del gioco è il numero di spettatori su Twitch. Questa volta, è il momento di passare alle statistiche della pagina web Localizzatore di contrazioniche supportano le previsioni più nefaste. Da circa luglio 2018, la tendenza che segue su Twitch è al ribasso. Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, Fortnite Ha avuto un grave incidente sulla piattaforma viola e si è ripreso con l’avvicinarsi dell’estate del 2020. Da allora, ha perso seguaci abbastanza costantemente.

Statistiche “Fortnite” su Twitch Localizzatore di contrazioni

Questo continuo calo di spettatori è dovuto anche a una perdita di interesse da un lato stelle filanti. I grandi creatori di contenuti, come TheGrefG o DrLupo, sono fuori dai giochi Fortnite quotidiano. Attualmente, Epic Games è al 14° posto nell’elenco delle categorie più viste di Twitch, sotto titoli come Call of Duty: Zona di guerraE il coraggiosoE il Mestiere del MaineE il Gioco GTAV anche League of Legendstra molti altri.

Il futuro di Fortnite

Alcuni numeri sembrano supportare le previsioni più fosche, mentre altri indicano la situazione attuale Fortnite. Ma la verità non è bianca o nera, e pensare semplicemente che il gioco sia morto significa forzare una falsa dicotomia tra successo e morte totale. Epic Games continua a scommetterci Fortnite. Termina sabato prossimo, 3 dicembre capitolo 3 E gli sviluppatori si stanno già preparando al lancio capitolo 4 Con una nuova mappa e tante novità. nel corso del 2022, Fortnite Gli sono stati attribuiti alcuni dei suoi lavori collaborativi più importanti, come Collaboration sfera del dragoe grande stelle filanti Anche Ninja (Tyler Blevins) è tornato in gioco.

Giusto Fortnite Ha già superato l’apice della sua popolarità. Con oltre 350 milioni di utenti registrati, è difficile trovare giocatori che non siano passati attraverso questo battaglia reale. Inoltre, dopo quasi sei anni di esperienza, è stato raggiunto un punto in cui la distanza tra nuovi giocatori e giocatori esperti è così grande che è stata alzata una barriera molto grande all’ingresso, che riporta molti nuovi utenti.

Ma Epic Games è a conoscenza di tutto ciò e sta ancora lavorando per risolvere i problemi del gioco. l’umore Il tradizionale battle royale Forse è troppo difficile per i nuovi giocatori, che non hanno abbastanza abilità per sparare e costruire allo stesso tempo e velocità dei veterani. Ebbene, di fronte a questo problema, gli sviluppatori hanno deciso di lanciare la modalità di gioco senza build: Fortnite Zero Build. Ciò ha aperto il potenziale per un nuovo pubblico, giocatori esausti alla ricerca di nuove esperienze e persino creatori di contenuti.

Immagine di “Fortnite Zero Build” giochi epici

Può Fortnite Non è tra i primi 5 videogiochi più popolari in questo momento (né è tra i primi 10, secondo Twitch). Ma quanto può dirsi morente un gioco con 250 milioni di utenti mensili? Quanti titoli raggiungono quei numeri? Per ora in casa Epic Games non si sono arresi e continuano a lavorare fino ad allora Fortnite Rimani connesso. la prossima settimana capitolo 4 E dobbiamo ancora scoprire le fantastiche collaborazioni che appariranno presto battaglia reale. Fortnite Non ancora morto.

