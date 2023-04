Pereira apre le porte all’innovazione tecnologica – Samsung Colombia Newsroom

Forza e resilienza, aggiunte alla forza degli abitanti di “Perla di Otún”, si uniscono per abbracciare l’ultima tecnologia Samsung.

La determinazione delle persone della regione del caffè a colmare le lacune e aumentare la propria efficienza e produttività per migliorare la qualità della vita ha consentito la rapida adozione di tecnologie per l’innovazione e il progresso. Considerano infatti la tecnologia un aspetto essenziale della loro vita, con una preferenza per dispositivi di fascia alta e sofisticati.

Secondo studi interni Samsung, il 30,5% degli utenti dell’area caffè ha dichiarato di voler cambiare smartphone nei prossimi sei mesi e il 29,6% entro un anno, sottolineando la necessità di rinnovare la tecnologia che utilizza. E nelle linee di elettrodomestici, il 20% preferisce acquistare frigoriferi e il 21% lavatrici del marchio.

Nel frattempo, la quota dell’azienda nella vendita di televisori, secondo i dati delle agenzie di mercato, nel corso del 2022, ha raggiunto il 32% nel centro del Paese (Risaralda, Quindío, Caldas, Tolima e Huila) e in Colombia il 35,02%. Questi dati confermano la leadership nel settore per l’ottavo anno[1] E il primo posto nel mercato televisivo globale[2] Per il diciassettesimo anno consecutivo.

Uno degli scopi principali di Samsung è quello di offrire prodotti adatti alle molteplici esigenze degli utenti, e per ognuno di essi il brand propone proposte di prodotti speciali che soddisfano tutte le aspettative.

più esigente

Molti residenti dell’area caffè, a causa delle loro molteplici attività, necessitano di attrezzature efficienti, quindi possono scegliere Galaxy S23 Ultra 5G, S23 + 5G e S23 5G, che contengono il processore più potente ottimizzato per Galaxy e includono progressi e miglioramenti in macchine fotografiche. La tecnologia della fotografia notturna – Advanced Night Mode – insieme all’intelligenza artificiale migliorata porta la fotografia a un livello superiore.

Inoltre, gli astronomi di Pereira potranno fotografare le costellazioni, poiché questi team dispongono delle funzioni Astrophoto e Hyperlapse, proprietà che consentono di catturare il cielo stellato. E come se non bastasse, queste squadre sono perfette Giocatoripoiché hanno il processore più veloce sul mercato, consentendo una maggiore fluidità nel gioco con una grafica più veloce.

Lo smartphone perfetto per una giornata al parco acquatico

I Galaxy A54 5G e A34 5G sono gli ultimi dispositivi della serie A che, grazie alla loro certificazione IP67, sono resistenti all’acqua e alla polvere, perfetti per trascorrere una giornata in piscina al parco acquatico Consotá, senza preoccuparsi di possibili danni. Gli schermi migliorati offrono una straordinaria visibilità all’aperto, anche in pieno sole, e la sua batteria non sarà un problema, poiché può durare fino a due giorni con una carica. Le sue fotocamere forniscono immagini eccezionali con una qualità chiara, anche in condizioni di scarsa illuminazione, per catturare foto o video senza perdere dettagli.

dispositivo per la produttività

Se il multitasking e la produttività sono un must, il Galaxy Z Fold4 è l’ideale per lavorare e portare le tue idee al livello successivo, perché oltre al suo schermo che è raddoppiato di dimensioni, ha una barra delle applicazioni che fornisce funzionalità simili a quelle di un PC . La funzione multi-finestra aiuta a ottimizzare il tempo e sviluppare più attività contemporaneamente; Pertanto, durante una videochiamata, puoi prendere appunti.

per i creatori di contenuti

Il Galaxy Z Flip4 5G è perfetto per i creatori di contenuti, non solo per il suo design di punta, ma anche per la sua modalità FlexCam, con la quale possono scattare foto e Foto personali Imposta ad angoli inimmaginabili e registra video senza accessori aggiuntivi. La tua fotocamera è ottimizzata per i social network per ottenere foto straordinarie.

Televisori e schermi per i residenti della zona caffè

I prodotti a cui i coltivatori di caffè si sono maggiormente interessati sono le Smart TV con immagini QLED e Crystal UHD 4K, Smart TV che garantiscono un’esperienza audio e video di alta qualità. Al contrario, nella regione preferiscono televisori di grandi dimensioni (75 pollici o più). Alla fine dello scorso anno, c’è stato un aumento delle vendite dei televisori Neo QLED e della linea Lifestyle, contrassegnata da The Frame, a dimostrazione del fatto che i prodotti differenziali sono ben accolti dai residenti della “Perla di Oton”.

Oltre la migliore decisione

Pensando alle esigenze degli utenti e agli spazi domestici dei coltivatori di caffè, Samsung ha una forte selezione di TV e monitor Lifestyle che soddisfano i gusti e completano l’arredamento grazie al loro design distintivo. Perfetti per le giornate di sole nella regione, i televisori come Neo QLED 8K e 4K sono dotati di migliaia di minuscoli LED per illuminare lo schermo e fornire immagini della massima qualità, indipendentemente dalla luminosità dell’ambiente.

Televisori che completano l’arredamento della casa

Per chi ama la tecnologia e il design, la categoria Lifestyle Display di Samsung include TV e proiettori con design e funzionalità che si integrano in qualsiasi spazio, diventando un elemento di arredo domestico.

Con The Frame, i residenti della zona caffè potranno avere una squadra personalizzabile, con diverse cornici magnetiche, che si adattano a qualsiasi stile decorativo. Inoltre, ha una funzione artistica che dà accesso a più di 1.700 opere, fotografie o disegni sullo schermo quando non stai guardando la TV. A sua volta, per coloro che amano portare l’intrattenimento nelle loro fattorie o passeggiare per l’hub del caffè, The Freestyle è un proiettore intelligente che, con il suo design compatto e il suo peso leggero, è l’ideale perché è portatile e consente la proiezione su qualsiasi superficie. Questa categoria di lifestyle è completata da The Terrace, un televisore progettato per l’esterno, quindi sarà possibile posizionare il televisore in fattoria o in piscina, grazie alla sua resistenza all’acqua e alla qualità dell’immagine in qualsiasi condizione di illuminazione.

Comunicazione e funzionalità

La tecnologia è diventata essenziale per svolgere le faccende domestiche, perché diversi elettrodomestici fanno risparmiare tempo e denaro. Per gli utenti di Eje Cafetero, c’è il frigorifero intelligente Family Hub™, che è anche un assistente che ti permette di controllare il cibo all’interno, attraverso il tuo cellulare, da qualsiasi luogo.

Alcune lavatrici e asciugatrici Samsung dispongono di connettività Internet che consente agli utenti di Coffee Zone di connettersi al Wi-Fi e controllare, programmare e attivare il lavaggio e l’asciugatura dei vestiti in remoto dall’app SmartThings[3]. Inoltre, controllando l’intelligenza artificiale, suggerisce corsi[4] In base alle preferenze di utilizzo e all’ottimizzazione delle risorse utilizzate.

E poiché è necessario utilizzare l’aria condizionata nelle terre calde, i dispositivi Samsung WindFree™ raffreddano diversi ambienti senza correnti di vento dirette e in modo semplice grazie all’intelligenza artificiale che analizza le condizioni ambientali.

Hardware, design complementare

Uno degli elementi che i Pereiran cercano molto quando acquistano elettrodomestici è il design e che questi elementi completino gli spazi, poiché una delle tendenze di decorazione è la presenza di spazi aperti. La linea di elettrodomestici su misura è composta da 3 modelli di frigorifero, lavastoviglie e forno a microonde, perfetti per personalizzare e completare ogni spazio della casa. Questi dispositivi si adattano agli stili di vita e alla personalità degli utenti, completandone il design.

dispositivi che forniscono

Samsung rende i suoi elettrodomestici più durevoli e accompagna gli utenti in diversi momenti della loro vita con una garanzia di 20 anni sugli elettrodomestici con Motori e Compressori Digital Inverter. Questa tecnologia aiuta gli utenti a risparmiare energia, in quanto migliora il consumo nei frigoriferi fino al 50% e nelle lavatrici fino al 40%.[5]; Balsami fino al 73%[6] in modalità normale e il 77%[7] In modalità WindFree.

Servizio rapido e accesso per tutti

Questa presentazione di nuovi prodotti è accompagnata da un enorme sforzo per attirare l’attenzione e i canali di servizio, tra questi Canale WhatsAppDove puoi parlare con esperti per trovare una soluzione attraverso il numero 3138698800 e canale Linguaggio dei segniche fornisce pieno supporto in questa lingua con interpreti pronti a godere appieno di tutti i prodotti Samsung.

Con questo tour, Samsung Colombia conferma il suo impegno a raggiungere le case di tutti i colombiani, applicando le ultime tecnologie ai prodotti per l’uso quotidiano con la migliore innovazione, qualità e supporto.

Per questi e molti altri motivi, gli elettrodomestici Samsung sono il complemento perfetto per le caffetterie. Se desideri maggiori informazioni, puoi inserire https://news.samsung.com/co/ o https://www.samsung.com/co/

