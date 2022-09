Peret rivela la copertina, la data e il titolo del suo prossimo album | Musica

Settembre sarà sicuramente uno dei mesi berretto. Civilian, che ha appena lanciato la sua collaborazione con Diablo si tira su All’inizio di venerdì 2 settembre, il pomeriggio del 1 settembre è apparso nella Plaza de la Luna di Madrid con una sorpresa molto speciale per i suoi fan.

Decine e decine di persone si sono radunate nel sito di Madrid per trascorrere del tempo con il loro idolo, che è rimasto a lungo a prendersi cura dei suoi fan, firmando autografi e foto dopo aver presentato appello per tutta questa settimana tramite il suo account Instagram per partecipare alla riunione.

Tuttavia, una grande sorpresa è stata preparata per i suoi fan. E cioè che il cantante, che ai primi di agosto sui social aveva svelato che il suo album era già terminato, La copertina, il nome e la data di questo nuovo progetto saranno svelati durante l’evento. Un evento che i fan di Madrid hanno potuto seguire non solo, ma anche un milione e mezzo di followers che lo seguono sui social grazie a una diretta trasmessa attraverso il suo profilo su Tiktok.

Tutto avviene gradualmente, e dietro di loro c’è un muro di foto che rivelano la sorpresa nel tempo. I seguaci dell’artista hanno raccolto una delle istantanee che lo compongono prima di incontrarlo.

Flessibilità, il suo secondo album

In questo modo possiamo confermare che il suo prossimo album, il secondo nella sua carriera dall’uscita di Prisma nel 2019, è un enorme successo nel mercato spagnolo, Si chiamerà Flexibility e uscirà l’11 novembre.

adattamento, Termine usato in psicologia per riferirsi alla capacità di adattarsi e superare situazioni dolorose e scomodeè il nome che il cantante Sevillian ha scelto per dare vita al suo secondo album, senza dubbio una sensazione che rimarrà in ogni singolo di questo progetto, di cui stiamo già contando i giorni prima di poterlo ascoltare nella sua interezza. Nel frattempo, per rendere l’attesa ancora più piacevole, ora possiamo ascoltare Diablo con il nostro duo catalano preferito.