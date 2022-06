“Perfect Game” e “La Agencia” uniscono le forze per migliorare le opportunità per i potenziali clienti latini

Perfect Game, la più grande piattaforma e servizio di valutazione del baseball giovanile al mondo, e la società che rappresenta i giocatori, The Agency, hanno annunciato mercoledì la formazione di un’alleanza strategica dedicata al miglioramento delle opportunità di gioco e di valutazione per i giocatori di baseball. Giovani giocatori di baseball dell’America Latina.

Perfect Game e La Agencia, di proprietà di Joel Araujo della Repubblica Dominicana, lavoreranno insieme per pianificare e organizzare eventi di baseball giovanile, simili agli eventi top di gamma ospitati da Perfect Game negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Le fiere saranno progettate per fornire un ambiente sicuro e competitivo che garantirà ai giocatori partecipanti e alle loro famiglie condizioni di parità per migliorare e far progredire le loro capacità atletiche.

Araujo è stato nell’arena internazionale del baseball per più di un decennio. In qualità di impiegato del front office per la Major League Baseball (MLB), ha creato potenziali campionati e ambiziose prestazioni professionali nella Repubblica Dominicana, Venezuela, Porto Rico, Messico, Brasile, Colombia, Nicaragua, Curaçao e Sud Africa. Quegli eventi hanno visto la partecipazione di alcune delle più grandi star internazionali di oggi nella MLB, quando erano ancora adolescenti dilettanti.

Inoltre, Perfect Game lancerà un portale di valutazione e valutazione online per i partecipanti, che per la prima volta fornirà a giocatori e allenatori dell’America Latina una piattaforma affidabile attraverso la quale potranno confrontare le proprie abilità con quelle di giocatori di altri paesi.

“Siamo fiduciosi che Joel Araujo e il suo team di La Agencia aiuteranno Perfect Game a fornire un ambiente migliorato, sicuro e competitivo per i giocatori di baseball d’élite in tutta l’America Latina”, ha affermato Ben Ford, vicepresidente dello sviluppo internazionale di Perfect Game.

“Perfect Game si impegna a fornire ai migliori giovani giocatori latini una piattaforma moderna che consentirà loro di perseguire i loro sogni di giocare a baseball al massimo delle loro potenzialità. Come parte di questa alleanza, siamo anche entusiasti di lanciare una piattaforma di valutazione digitale per l’America Latina giocatori. “Potrebbe aprire le porte precedentemente chiuse per questi giocatori, compresi quelli che portano a opportunità di borse di studio universitarie negli Stati Uniti”, ha aggiunto.

“Comprendendo le sfide che i giovani giocatori di baseball internazionali devono affrontare per far progredire le loro carriere, l’agenzia è orgogliosa di aver trovato un partner Perfect Game impegnato a fornire loro un’esposizione al college e ai residenti professionisti”, ha affermato Araujo.

“La capacità di Perfect Game di offrire eventi di esposizione di alto profilo e valutazioni affidabili offrirà maggiori opportunità ai giocatori internazionali che cercano di far progredire la propria carriera e istruzione. Siamo entusiasti di essere una risorsa per i giovani uomini e donne e le loro famiglie mentre inseguono i loro sogni”, Egli ha detto.

Perfect Game e La Agencia saranno presentati in anteprima in Colombia (23-25 ​​giugno), Repubblica Dominicana (27-29 giugno) e in date ancora da annunciare in Venezuela, Curaçao e Aruba.