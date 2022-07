Persona 5 Royal su PS4 non sarà aggiornabile a PS5

brutte notizie per Fan dei personaggi e recentemente da Persona 5 Reale. Attraverso il sito ufficiale del gioco si sapeva che Non ci sarà alcun aggiornamento da PS4 a PS5 gratuito o a pagamento.

Non sappiamo perché Atlus e/o Sega Decidi di non dare nessuna di queste opzioni agli utenti che hanno già il gioco Sony PlayStation 4.

Diciamo con assoluta certezza che se questo non cambia e si acquista il gioco su detta console, l’unico modo è farlo Gioca alla versione PlayStation 5 Lo comprerò di nuovo.

video Persona 5 Royal – Il gameplay definitivo in spagnolo

in privato posizione della persona (in giapponese) Vedi che ci sono domande e risposte alle domande frequenti a cui è già stata data risposta. Nel quarto possiamo leggere quanto segue sulle versioni Un gioco con protagonista Phantom Thieves.

“Se acquisto la versione PlayStation 4 di Persona 5 The Royal, posso eseguire l’upgrade alla versione PlayStation 5 di Persona 5 The Royal?“.

Al che la risposta è stata franca:Siamo spiacenti, ma non ci sono prodotti per gli acquirenti di Persona 5 The Royal PlayStation 4 per questo titolo“.

A peggiorare le cose, ciò che si legge alla fine della risposta non è molto utile: “Ti saremo grati se acquisti Persona 5 The Royal per PlayStation 5 quando giochi su PlayStation 5“.

Ovviamente le notizie in merito Persona 5 Royal arriva su Xbox e PCPiù tardi divenne noto Lo faranno anche su SwitchPiace solo ai nuovi giocatori.

Ricorda che con il quinto gioco della saga, Portatile per 3 persone S La persona 4 è oro Sarà disponibile anche con testi in spagnolo; Anche se era in una data successiva e non è stato ancora determinato.

Ora, la brocca dell’acqua fredda è stata rilevata da utenti e acquirenti del gioco su PS4. Da quando è stato annunciato Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal arrivano su PS5 e Steam Ora non sembra lo stesso.

Mancano ancora alcuni mesi affinché il gioco arrivi su tutte le piattaforme di cui sopra, quindi Atlus/Sega potrebbe cambiare idea se ciò non va bene con gli utenti.

Ma questo è alquanto variabile e dipende dall’azienda, dopo che molti hanno continuato con pratiche di promozioni a pagamento anche se sono stati criticati per averlo fatto.

Vedremo cosa succede per tutto questo tempo. hai Persona 5 Royal su PS4 E hai pensato di passare a PS5? Sarà la tua prima volta in questo? Il JRPG a episodi di Shin Megami Tensei?