Personalizzazione, la chiave di Buddyfit per differenziare le “app” di fitness.

Sport, salute e benessere sono diventati tre fattori che guardano al futuro insieme alle nuove tecnologie. Sebbene la relativa forma fisica sia diminuita dopo la fine del parto, La pandemia ha lasciato un’eredità digitale sotto forma di oltre 350.000 app per il fitness e la salutesecondo il rapporto Digital Health Trends dell’IQVIA Institute for Human Data Science, a cui si aggiungono i contenuti forniti dai social network.

In questo ambiente digitale virtualmente illimitato, è essenziale distinguersi dall’alta concorrenza. Ma come lo facciamo? Di fronte a questo stesso scenario amici in forma Dal suo debutto sul mercato nel 2020 e dal suo arrivo in Spagna nel 2021, la risposta è chiara: la differenziazione sta nella personalizzazione, secondo Marsal Valls, general manager di Buddyfit in Spagna.

Quello La personalizzazione come elemento chiave per avvicinarsi al cliente Viene perseguito, spiega, “attraverso un gruppo eterogeneo di professionisti specializzati in diversi campi e un’attenzione particolare alle esigenze e agli obiettivi degli utenti, possiamo fornire un servizio più adatto a ciascun utente”. Progettare una piattaforma con diversi programmi e durate formative, consentendo di affrontare obiettivi specifici, consente agli utenti di scegliere tra le opzioni più adatte alle proprie esigenze.

È come applicazioni Cerca di continuare ad essere uno strumento vitale nel percorso di vita degli utenti oltre bolla di formazione online nel 2020. Senza andare oltre, quell’anno sono stati lanciati sul mercato più di 90.000 ordini. In altre parole, ogni ora nascono più di dieci bambini. applicazioni Rivolto al benessere generale o alla forma fisica.

E se l’allenamento online è stato il secondo più grande trend del fitness nel 2021 secondo l’American College of Sports Medicine (ACSM), nel 2023 questo trend non compare più tra le opzioni più in vista. Naturalmente, la formazione online è più saldamente radicata nella vita quotidiana degli utenti rispetto a prima della pandemia. Infatti, questo settore dovrebbe crescere a un tasso del 17,6% annuo tra il 2023 e il 2030, secondo un rapporto di Grand View Research.

Impegnarsi per la differenziazione significa anche Offre un servizio esclusivo che l’utente non può trovare su altre piattaforme. Nel caso di Buddyfit, ha scelto di fornire contenuti adattati a gruppi con esigenze e obiettivi simili. “Offrendo contenuti e servizi pertinenti e coinvolgenti a gruppi che condividono esigenze e obiettivi specifici, Buddyfit può creare una comunità di utenti fedeli e coinvolti, che si sentono identificati e apprezzati dal marchio”, aggiunge Waltz.

Raggiungere questa fidelizzazione dei clienti è una sfida che stanno portando avanti anche altri agenti del settore sportivo, dalle grandi catene di palestre ai grandi colossi del retail. Tutti cercano di convertire i propri clienti in fan del marchio e, per questo, creare un senso di comunità è la chiave per garantire un’associazione con l’azienda. Confermano dalla piattaforma italiana che cercano di promuoverlo attraverso l’interazione tra utenti e con i formatori, che promuove una “esperienza unica e personale”.

Il professionista dello sport come star dei contenuti

L’interazione con il cliente non è banale, in quanto serve a costruire un rapporto di fiducia tra l’utente e il descrittore dell’esercizio. Il peso del trainer o del trainer è un altro fattore che può fare la differenza. “Hanno un ruolo importante, perché sono il volto visivo del prodotto offerto e gli utenti si affidano a loro come esperti della materia. Sono loro che creano e progettano le classi e sono loro a cui gli utenti mettere i loro dubbi ”, approfondisce il direttore generale di Buddyfit in Spagna.

Alla conoscenza e alla personalità di ogni trainer si aggiunge un altro fattore che contribuisce a coinvolgere gli utenti nell’app: la presenza e la collaborazione di altri noti e collaudati formulatori di farmaci nel mondo dello sport. Una Carbonell e Sil Cravioto, rispettivamente medaglia olimpica nel nuoto sincronizzato e nel kayak, fungono da ambasciatori della piattaforma di allenamento e partecipano alla progettazione dei percorsi. “Aiutano ad aggiungere più utenti grazie alla loro grande portata e alla capacità di raggiungere un pubblico ampio e coinvolto. Inoltre, essere associati a questi momenti salienti sportivi aiuta a offuscare la barriera che separa il fisico dal digitale e migliora la connessione tra il marchio e il utente”, aggiunge Valls.

Questi volti familiari non solo aiutano ad attrarre nuovi utenti, ma aiutano anche a trattenerli. raggiungere il tuo Fidanzamento Per i clienti a medio e lungo termine, questa è un’altra grande spina dorsale per questo tipo di applicazione. La regolarità nella pubblicazione di contenuti è un altro strumento che contribuisce al coinvolgimento degli utenti. “Siamo molto tenaci e introduciamo nuovi contenuti ogni giorno, dandoti sempre accesso a allenamenti nuovi e vari”, spiega il direttore generale di Buddyfit in Spagna.

Secondo un rapporto di Giornale di ricerca medica su InternetL’utilizzo di app mobili per esercizi contribuisce ad aumentare l’attività fisica, soprattutto se utilizzate a breve termine. Cioè, esiste una relazione tra l’utilizzo di app commerciali per l’attività fisica e l’esercizio di più. In questo caso, l’uso degli schermi, che è stato messo in discussione per scopi di salute sia fisica che mentale, è positivo per la salute a livello globale. “Siamo molto consapevoli del benessere emotivo, motivo per cui lavoriamo così tanto sulle prove audio. Ci concentriamo non solo sull’esercizio fisico, ma anche sulla salute mentale e sul benessere emotivo”, afferma Valls.