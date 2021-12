Perù e Italia rafforzano i loro legami in materia navale

Il Marina peruviana E questo Marina Militare Italiana (MMI) celerabron, tra lo scorso 30 novembre e il 2 dicembre, il IX assemblea dei dipendenti pubblici e VIII Riunione del Comitato Direttivo A Lima.

La delegazione navale italiana era composta da ammiragli Vincenzo Montano, Capo Il terzo ramo della pianificazione e della politica del servizio pubblico di MMI; Ammiraglio Giuseppe Chica, Capo Il primo dipartimento della nuova costruzione della Direzione delle armi navali; Capitano della corazzata Andrea Crucity, Ufficiale Dipendenti generali di MMI; E capitano della nave da guerra Claudio Masullo, Ufficiale Direzione delle armi navali.

Entrambi gli incontri erano per la Marina peruviana (MGP) Due occasioni di scambio di conoscenze ed esperienze di natura professionale, rafforzando tra loro le relazioni amichevoli e reciproche tra le due organizzazioni navali.

Vecchia relazione di appuntamenti

Il rapporto tra le marine italiane e peruviane, in particolare negli anni ’70 e ‘2000, ha visto un boom quando il Perù ha acquistato quattro moderne navi da guerra. Il lupoOppure, costruito in due strutture Sima Perù, All’epoca era una novità per l’industria navale latinoamericana perché erano navi da guerra dotate di missili di ultima generazione. navi da guerra Il lupo Si distinguono per la loro agilità e per l’equipaggiamento che tiene la Marina peruviana all’avanguardia tecnologica nella regione al momento della sua acquisizione negli anni settanta.

Con il passare degli anni, nella prima metà degli anni 2000 furono acquistate altre quattro navi da guerra Il lupoO all’Italia, ma questo sistema non è più unità nuove, ma di seconda mano, permettendo di rafforzare la standardizzazione delle navi di superficie nella marina peruviana, pur senza contare le sofisticate attrezzature come era negli anni settanta.

D’altra parte, nel corso degli anni si è speculato sull’acquisto di due navi da guerra MastrellGià nel 2021 le motovedette marittime potranno funzionare meglio dei potenziali campi di battaglia, una volta che si ritireranno dal servizio attivo nella Marina Militare Italiana, ma non è fruttuoso, anzi il Perù lo farà presto. Base Navale di Callo Alla seconda corvette Po Hong Donato da Ministero della Difesa sudcoreano.