Perù | Italia | Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, Italia | Huanuco | Ambasciata peruviana | Ministero delle Donne | Società

Aveva meno di 5 anni ed è scomparso sabato scorso. La polizia italiana lo sta cercando. Foto: Andina

IL scomparendo di uno Ragazza peruviana Cinque anni, a Firenze, Italia, Ciò ha causato angoscia tra i loro parenti e allarmato le autorità del Paese, che hanno avviato un’intensa ricerca del ragazzo di Huanuco. dell’edificio dove abitava con i suoi genitori.

Vive nel distretto di Aparicio Alvarez, regione di Huanuqueña Vittoria Alvarez, La suddetta situazione ha chiamato il presidente Tina Polwarte Intercetta i suoi buoni uffici presso il governo italiano per ritrovare sua nipote Cadalaya Siclo Alvarez.

“Hanno iniziato a cercare ma non sono riusciti a trovarlo. Per questo chiediamo al presidente (Tina Poluiarte) Aiutateci a trovare la mia nipotina di cinque anni”, ha detto Victoria Alvarez, che ha contattato Latina.

La donna ha detto che sua figlia ci abita Italia Per otto anni ha svolto vari lavori per coprire le spese familiari. Ne ha parlato anche prima della scomparsa Cadalaya Siclo AlvarezUn record Litigio della figlia con alcuni degli inquiliniVivono nello stesso palazzo a causa di uno scandalo.

Il minore è stato visto l’ultima volta intorno alle 13:00 Sabato scorsoNel vecchio cortile Hotel AsterViveva lì con i suoi genitori. Secondo le immagini delle telecamere di sicurezza, la ragazza ha lasciato l’appartamento, ma è stata vista rientrare. Non si sa come sia fuggito e quali persone siano coinvolte nel caso.

Lo ha detto ai media, dal canto suo, Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze. ipotesi Aperto compreso il rapimento da parte di adulti o bambini scomparsi.

Nel frattempo, in Perù, il Ministero delle donne Ha parlato attraverso i suoi account ufficiali. Per quanto riguarda il caso minorile scomparso, Cadaleya Siclo Alvarez, Si segnala che il nostro consolato a Firenze è in coordinamento con il Ministero delle Donne In contatto con le autorità di polizia italiane Assistere nelle immediate vicinanze e assistere i parenti”, si legge nella nota.