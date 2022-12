Peso, materiali, design e curiosità

Argentina S Francia incrociano le loro strade questa domenica alle l’ultimo Da Qatar Coppa del Mondo 2022. La partita più attesa ogni quattro anni e la più importante di questo sport. Ci sono molte competizioni, ma la Coppa del Mondo non è paragonabile. Tutti i calciatori sognano di sollevare quel trofeo d’oro.

L’attuale trofeo di calcio della Coppa del Mondo non è l’originale, dal 1930 al 1970 vinse il campione del mondo Coppa Jules Rimet. Il L’attuale Coppa del Mondo FIFA È stato consegnato per la prima volta Coppa del Mondo 1974La Germania Ovest è la prima squadra a sollevarlo.

Materiali, peso e design da Coppa del Mondo

L’attuale Coppa del Mondo FIFA pesa 6142 kgCinque di loro sono spariti. è fatto di Oro 18 carati insieme a Base in malachiteraffiguranti due figure umane che reggono un globo.

La coppa è stata disegnata dallo scultore italiano Silvio GazzanigaÈ alto 36,8 cm, con un’altezza di base di 13 cm, con due anelli concentrici di malachite.

I nomi delle squadre che hanno vinto i Mondiali dal 1974 sono incisi sul fondo della coppa, quindi per leggerli bisogna tenere la coppa in orizzontale.

Fino al 2018, dodici vincitori sono incisi sulla base e, da domenica, Francia o Argentina Si uniranno a quella lista in cui entrambi i paesi compaiono già due volte.

I vincitori dell’attuale Coppa del Mondo

Dal 1974 si sono svolti 12 tornei di Coppa del Mondo e sei squadre sono riuscite ad alzare questo prestigioso trofeo. Questa è una lista degli attuali vincitori della Coppa del Mondo dal 1974.

Mondiali 1974: Germania Ovest

Mondiali 1978: Argentina

Mondiali 1982: Italia

Mondiali 1986: Argentina

Mondiali 1990: Germania

Mondiali 1994: Brasile

Mondiali 1998: Francia

Mondiali 2002: Brasile

Mondiali 2006: Italia

Mondiali 2010: Spagna

Mondiali 2014: Germania

Mondiali 2018: Francia

Coppa Jules Rimet

Come abbiamo detto prima, nella prima Coppa del Mondo è stato assegnato un altro trofeo, ovvero il TGiulio Rimet. In totale 9 MondialiE il Tra il 1930 e il 1970Ai vincitori è stato assegnato questo trofeo in argento sterling placcato con oro e lapislazzuli, che rappresenta la dea greca della vittoria Nike.

Il trofeo è in onore dell’ex presidente della FIFA Jules Rimet, È stato consegnato in Brasile su proprietàCome stabilito da Jules Rimet nel 1930, dopo il Canarinha fu la prima squadra a vincere la coppa tre volte (1958, 1962 e 1970).

Questo fatto ha costretto la FIFA a indire un concorso per studiare i progetti per una nuova coppa. Ed è questo il motivo della nascita dell’attuale Mondiale che, a differenza della Jules Rimet Cup, nessun campione può reggere.