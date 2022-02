Peso messicano piatto e mercato azionario in calo con l’aumento della tensione a causa della situazione in Ucraina

CITTÀ DEL MESSICO (Reuters) – Il peso messicano è stato leggermente modificato venerdì nella fase finale di una sessione volatile, con il titolo in calo a causa dei crescenti timori del mercato di una possibile invasione russa del Messico e dell’Ucraina.

La zona di conflitto in Ucraina ha assistito al più pesante bombardamento di artiglieria dal 2015, con il governo di Kiev e i separatisti che si scambiano accuse.

* La valuta locale è stata scambiata a 20,2892 per dollaro verso la chiusura delle contrattazioni, in calo dello 0,03% rispetto al prezzo di riferimento Reuters di giovedì di 20,2840.

* Nel frattempo, l’indice azionario nazionale di riferimento S&P / BMV IPC è sceso dello 0,82% a 5.2281,53 punti, con un volume di scambi di 127 milioni di azioni.

* La borsa locale ha registrato un calo cumulativo nella settimana dell’1,78%, mentre il peso è avanzato dell’1,15% nel suo terzo aumento settimanale consecutivo.

I separatisti sostenuti dalla Russia hanno trasferito i civili dalle regioni separatiste nell’Ucraina orientale venerdì, una svolta in un conflitto che l’Occidente crede che Mosca intenda utilizzare per giustificare un’invasione totale del suo vicino.

* “A breve termine, il mercato è in una ‘modalità oscillante’ e rimane molto sensibile ai titoli che circondano questo conflitto geopolitico, con eventuali segnali di escalation/de-escalation che agiscono come fattore di volatilità, in particolare nelle classi di attività.” Lo ha detto CI Banco in una relazione.

* Nel mercato del debito, il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è scambiato al 7,78%, mentre il tasso di interesse a 20 anni è aumentato di un punto base all’8,07%.

(Segnalazione di Miguel Angel Gutierrez)