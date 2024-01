Peso piuma attacca tifoso con borraccia: 'La sua fama è salita alle stelle' – Persone – Cultura

Hassan Emilio Kabande Laiga È una cantante del genere regionale messicano, attualmente ha 24 anni e ha guadagnato grande popolarità negli ultimi mesi, diventando nota a livello internazionale come peso piumaInoltre, i suoi singoli “La ragazza”, “Ballando da solo”, “Qalona”tra le altre cose, ha ottenuto il riconoscimento.

Nelle ultime ore la cantante messicana ha fatto parlare di sé, perché lo si è potuto vedere attraverso i social network Ha recitato in un momento imbarazzante in uno dei suoi concertiCosì i suoi fan lo hanno confermato “La fama gli ha dato alla testa.”

Potrebbe interessarti: Statua di J Balvin a Medellin: noti nuovi dettagli sul monumento al cantante

È noto che il controverso evento è avvenuto lunedì scorso, 15 gennaio, mentre Biso Pluma era presente ad un evento privato, organizzato anche da diverse radio del Texas, negli Stati Uniti.

I Peso Pluma si sono esibiti all'evento ed hanno eseguito molte delle loro canzoni più famose, mentre i partecipanti cantavano entusiasticamente i loro singoli.

Ma c'è stato un “piccolo” dettaglio che ha messo in ombra lo show, come è noto ad un certo punto dello show Il cantante ha dato un calcio alla mano di un fan che era vicino al palco Come se ciò non bastasse, ha deciso di farlo Ha vuotato la bottiglia d'acqua che aveva in mano sulla testa dell'assistente.

Come previsto, il video si è diffuso rapidamente su vari social network, dove erano presenti i suoi follower Hanno fortemente criticato le sue azioni e il trattamento riservato ai suoi fanAffermando che deve loro il suo successo.

Si legge anche: Yosimar Reyes, sindaco di Villetta è anche un famoso cantante musicale

“Mi è piaciuto molto, e la cosa bella è che Xavi lo batte davvero”, “Ha esagerato”, “Ha anche lanciato con il piede la bevanda che era per terra”, “Questo è il mio idolo, la persona che umilia coloro che lo ingoiano”. “Oh no, com'è brutto. Se non lo amassi ancora di più adesso perché non era per niente umile, ma quello che va su viene giù.”Questi sono alcuni dei commenti ricevuti dal post.

Tuttavia, scene simili sono già accadute, come ha sottolineato in un'intervista condotta da Beso Pluma al New York Times La fama che ha raggiunto Negli ultimi anni e La rapida ascesa che ha ottenuto nella sua carriera Ha portato molti problemi “Salute psicologica”.

“Molte persone non sanno che soffro di attacchi di ansia (…) È molto importante che le persone con problemi mentali vengano curate e ne parlino”, ha detto Biso Pluma al New York Times.

Alejandra Hernández Torres

Modifica l'intervallo digitale

il tempo

Altre novità su EL TIEMPO